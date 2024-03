​​Lapin ELY-keskus ehdottaa viittä merkittävää tulvariskialuetta​

Kaikilla merkittäviksi tulvariskialueiksi ehdotetuilla alueilla on runsaasti asuinrakennuksia, erilaisia riskikohteita sekä tiestöä tulvavaarassa. Aiemmin nimettynä olleen Kemijärven kaupungin merkittävä tulvariski on poistettu keskustaa suojaavan Pöyliöjärven padon korottamisella. Alue on jatkossa muu tulvariskialue. Rovaniemi, Kittilä, Ivalo ja Tornio ovat olleet nimettyinä merkittäviksi tulvariskialueiksi vuodesta 2011 ja Kemi vuodesta 2018 lähtien.

Tulvariskien arviointi on päivitetty kaikilta Lapin vesistöalueilta ja rannikkoalueelta. Merkittävät tulvariskialueet sijaitsevat Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Paatsjoen vesistöalueella sekä Lapin rannikkoalueella. Vesistöalueilta on lisäksi tunnistettu muita alueita, joissa tulvista voi aiheutua paikallisia haittoja. Muista vesistöalueista Simojoella ja Tenojoella tulvien aiheuttamat haitat arvioidaan pienialaisiksi. Kaakamojoen, Tuulomajoen, Näätämöjoen ja Uutuanjoen vesistöalueilla arvioinnissa ei tunnistettu tulvariskejä.

Kuuleminen on käynnissä kesäkuun puoliväliin

Alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteitään ehdotuksesta merkittäviksi alueiksi ja niiden nimeämisen perusteista 17.6.2024 asti. Samaan aikaan on kuultavana tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluun liittyvä selostus.

Kuulemismateriaalit ja ohjeet palautteen antamiseen löytyvät vesi.fi/trh sivuilta.

Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten pohjalta vuoden loppuun mennessä. Merkittävien tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikartat päivitetään vuonna 2025 ja tulvariskien hallintasuunnitelmat vuonna 2027.