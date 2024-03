Kansainvälistä jännitystä kevääseen

Jørn Lier Horst: Yömies (Otava)



Larvik, Norja. Kylmänä ja sumuisena päivänä kaupungin keskusaukiolla kohoaa hirveä näky: naisen pää seipään nokassa. Kukaan ei tunnista nuorta uhria, ja kaupunki on järkytyksen vallassa. Rikospoliisi William Wisting joutuu kohtaamaan uransa kammottavimman murhan. Koko maan surressa paineet vain kasvavat, kun pian joesta löytyy uusi ruumis. Tutkimus vie Wistingin asekauppiaiden, huumeiden salakuljettajien ja ihmisten ahdingosta hyötyvien rikollisten raakaan maailmaan. Ja vaikka tapaus vaikuttaa mahdottomalta, alkavat kauheudet pian kiertyä mystisen Yömiehen ympärille.



Ilmestyy 28.3.

Patricia Cornwell: Kalmankalpea (Otava)

Kohuoikeudenkäynti aiheuttaa väkivaltaisuuksia Alexandrian kaupungissa, ja annettuaan todistajanlausuntonsa Scarpetta joutuukin suoraan ruumishuoneelle - tuomarin lähisukulainen on murhattu oikeudenkäynnin aikana. Miksi kahden vuoden takainen murha aiheuttaa niin valtavaa kuohuntaa, ja mihin väkivallan aalto oikein päättyy? Tiivistunnelmaisessa trillerissä Kay Scarpetta taistelee aikaa vastaan selvittääkseen kasvottoman pahantekijän henkilöllisyyden.

Ilmestyy 4.4.

Chris Carter: Ääni kuolemalle (Otava)

LAPD:n erikoismurharyhmän Robert Hunter käsketään seuraamaan netissä livelähetystä, joka on tarkoitettu vain hänen silmilleen. Hän joutuu tekemään mahdottoman valinnan: tapetaanko ruudulla näkyvä uhri tulella vai vedellä? LAPD tekee kaikkensa löytääkseen digitaalisen reitin tappajan luo, mutta tämä on salannut jälkensä taitavasti. Ennen kuin tutkinta edes kunnolla käynnistyy, Hunter saa uuden verkko-osoitteen, jossa odottaa uusi uhri. Panokset kovenevat: kuolintavasta äänestävät nyt netin äärellä lähetystä seuraavat ihmiset... ja heitä on koko ajan enemmän.

Ilmestyy 24.4.

Sarah Pearse: Retriitti (Otava)

Vastikään avattu idyllinen lomakeskus lupaa pakopaikan arjesta. Englannin rannikolla sijaitsevalla saarella on kuitenkin synkkä menneisyys: mustan surman aikaan sinne eristettiin sairastuneita, ja 1990-luvulla saarta piinasi sarjamurhaaja. Kun nuori nainen löydetään saarelta kuolleena, etsivä Elin Warner lähetetään tutkimaan tapausta. Elinillä on saareen myös henkilökohtainen side. Kuolemantapauksia tulee lisää, enää ei voi olla kyse sattumasta. Mutta miksi joku haluaisi murhata luksuslomakeskuksen vieraita? Onko saari kirottu, kuten tarina väittää?

Ilmestyy 2.5.

PDF-vedokset, arvostelukappaleet, haastattelut: ilmo.muuronen@otava.fi