Efiman toimittama ERP-ratkaisu muuntautuu energiatoimialan tulevaisuuden tarpeisiin

Helen on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin energiayhtiö. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan sekä sähköiseen liikenteeseen. Helenin tavoitteena on saavuttaa energiantuotannossa sataprosenttinen hiilineutraalisuus 2030.

Koko energiatoimiala on murroksessa ja nyt tehtävällä järjestelmäuudistuksella haetaan kyvykkyyksiä uusien liiketoiminta-alueiden skaalaamiseen sekä tiedonsiirron tehostamiseen. Tarpeita on myös talousrakenteiden uudistamiseksi ja raportointivaateiden täyttämiseksi.



”Toimintaympäristömme on viimeisten vuosien aikana muuttunut ja muutos jatkuu. Uusien liiketoimintojen kannattava kasvu edellyttää merkittäviä panostuksia koko toiminnanohjaukseen ja nyt käyttöönotetaan alustaa tulevaisuuden muuntuviin tarpeisiin”, Helenin Head of Business Applications, Janne Piispanen, kommentoi järjestelmävalintaa.

Parhaillaan käynnissä olevan käyttöönottoprojektin jälkeen Helen saa käyttöönsä modernin SaaS-ratkaisun, jonka avulla liiketoimintaprosesseja kehitetään ja sujuvoitetaan yhdessä Efiman kanssa jatkossakin.

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä energiatoimialan yritysten kanssa, joten niiden erityistarpeet ovat meille tuttuja. Onkin upeaa työskennellä yhdessä vahvasti digitaalisuuteen panostavan Helenin kanssa”, toteaa Business Director Kai Lyytinen Efimalta.