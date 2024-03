Kangasalan joukkoliikennematkojen määrä uuteen ennätykseen vuonna 2023

Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä on kasvanut Kangasalla huomattavasti koronavuosien jälkeen. Vuonna 2022 joukkoliikennematkoja tehtiin 1 054 508. Vuonna 2023 joukkoliikenteellä matkustettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jolloin matkoja tehtiin 1 227 488. Vuonna 2023 joukkoliikennematkoja tehtiin siten yli 16 % enemmän kuin vuonna 2022.

Kangasalan kaupunki panostaa merkittävästi joukkoliikenteeseen. Kangasalan kaupunki rahoittaa joukkoliikennettä noin 1 900 000 eurolla vuodessa, mikä sisältää nykyisten linjojen liikennöinnin Kangasalan kaupungin alueella sekä lippujen asiakashintojen alentamisen. Joukkoliikenteen kehittäminen on pitkän aikavälin tärkeä strateginen tavoite Kangasalan kaupungissa.

Kangasalan keskustasta pääsee Tampereelle ruuhka-aikaan jopa 7,5 min. välein. Aikaisempien vuosien lisäpanostuksella on saavutettu erinomainen joukkoliikenneyhteys Kangasalan nauhataajaman ja Tampereen välillä, mikä lisää Kangasalan kaupungin vetovoimaa, positiivista imagoa ja houkuttelevuutta sekä parantaa arjen sujuvuutta.

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse järjestää joukkoliikennepalvelun Tampereen kaupunkiseudulla, johon Tampereen lisäksi kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Nyssen lippujärjestelmä on käytössä lisäksi Valkeakosken busseissa. Joukkoliikenne suunnitellaan vastaamaan Nysse-alueen matkustustarpeita. Yli puolet joukkoliikenteen kustannuksista katetaan lipputuloilla. Loput kulut jaetaan seudun kuntien kesken, kuntarajojen sisällä tarjottavaan palveluun suhteutettuna.

Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii päätöksentekoelimenä seutuliikenteessä ja Tampereen kaupungin sisäisessä liikenteessä.

Maksuvyöhykeuudistus

Nysse on siirtynyt kuuden maksuvyöhykkeen ABCDEF-mallista kolmen vyöhykkeen ABC– malliin kuluvan vuoden alussa. Vyöhykkeet A ja B säilyivät ennallaan ja vyöhykkeistä CDEF muodostettiin uusi iso C-vyöhyke. Muutos vyöhykejärjestelmään tehtiin, jotta matkan maksaminen olisi mahdollisimman helppoa niin lyhyillä kuin pidemmilläkin matkoilla. Lisäksi vyöhykealueet ovat nykyisin helpompia hahmottaa, lipun hankkiminen on vaivattomampaa, maksaminen bussissa ja ratikassa on sujuvampaa ja hinnastoa on helpompi tulkita. Pidemmät matkat DEF, alueilta Tampereelle halpenivat uudistuksessa jopa huomattavasti aikaisemmasta.

Kangasalan kaupungin alueella liikennöitävät linjat

6

Länsi-Hervanta - Koskipuisto - Linnainmaa - Vatiala

Länsi-Hervanta - Lukonmäki - Viiala - Messukylä/Aakkula - Vuohenoja - Järvensivu - Iidesranta - Ratina/Sorin aukio - Koskipuisto - Rautatieasema - Kaleva (Teiskontie) - Kaupin kampus - Linnainmaa - Holvasti/Leinola - Kiveliö - Vatiala

28

Ylöjärvi - Vuorentausta - Ratina - Linnainmaa - Ruutana

Ylöjärvi - Vuorentausta - Lamminpää - Lielahtikeskus - Lielahti - Hiedanranta - Pispala - Amuri - Hämeenpuisto - Kaakinmaa - Eteläpuisto - Ratinanranta - Ratina - Sorin aukio - Rautatieasema - Kaleva (Teiskontie) - Kaupin kampus - Ruotula - Niihama - Linnainmaa - Atala (Aitolahdentie) - Kumpula - Tasanne - Olkahinen - Taraste - Ruutana

40

Kangasala - Tampere

Kangasala - Rekiälä - Pikkola - Ilkko - Nattari - Vehmainen - Haihara - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto - Sorin aukio - Koskipuisto – Keskustori

40A

Pikonlinna - Kangasala - Tampere

40B

Mobilia - Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Tampere

40C

Kangasalan asema - Metsäkulma - Tursola - Kangasala - Tampere

40D

Mobilia - Tiihala - Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Tampere

41

Kangasala - Kaupin kampus

Mobilia - Kangasala - Lentola - Niihama - Ruotula - Kaupin kampus

42

Kuhmoinen - Sahalahti - Kangasala – Tampere

Kuhmoinen - Poikkijärvi - Sappee - Pohja - Kuhmalahti - Sahalahti - Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Tays Keskussairaala - Kaleva (Teiskontie) - Rautatieasema - Sorin aukio

43

Tampere - Kangasala (- Luopioinen - Kyynärö)

Ratina (linja-autoasema) - Kalevanharju - Aakkula/Messukylä - Haihara - Vehmainen - Nattari - Ilkko - Lentola - Suorama - Kangasala - Mäyrävuori - Huutijärvi - Kaivanto - Raikku - Varala

43S

Ratina (linja-autoasema) - Kalevanharju - Aakkula/Messukylä - Haihara - Vehmainen - Nattari - Ilkko - Lentola - Suorama - Kangasala - Mäyrävuori - Huutijärvi - Kaivanto - Vehoniemenkylä - Koivulinna

43T

Ratina (linja-autoasema) - Kalevanharju - Aakkula/Messukylä - Haihara - Vehmainen - Nattari - Ilkko - Lentola - Suorama - Kangasala - Mäyrävuori - Huutijärvi - Kaivanto

43ST

Ratina (linja-autoasema) - Kalevanharju - Aakkula/Messukylä - Haihara - Vehmainen - Nattari - Ilkko - Lentola - Suorama - Kangasala - Mäyrävuori - Huutijärvi - Tiihala - Kaivanto - Vehoniemenkylä - Koivulinna

44

Valkeakoski - Kangasala

Valkeakoski - Paino - Kuohenmaa - Kokonniemi - Ohtola - (Saarenmaa -) Ranta-Koivisto - Pikkola - Kangasala

46

Perälä - Kangasala - Pikkola

Perälä - Ruutana - Kangasala - Pikkola

47

Orivesi - Kangasala

Orivesi - Pappilankangas - Ponsa - Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala

48

Pohja - Sahalahti - Kangasala

Sahalahti (Saarioinen) – Huutijärvi - Kangasala

48A

Pohja – Kuhmalahti – Pakkala – Sahalahti – Huutijärvi - Kangasala

48B

Pohja – Kuhmalahti – Kivisalmi – Sahalahti (Saarioinen) – Huutijärvi - Kangasala

48C

Kuhmalahti – Kivisalmi – Pakkala - Sahalahti – Huutijärvi - Kangasala

49

(Orivesi -) Eräjärvi - Pohja

(Orivesi - Siukola - Oriveden asema - Vehkalahti - Rönni -) Eräjärvi - Järvenpää - Pohja

Joukkoliikenteen aikataulut, tarkemmat reitit ja hinnat löytyvät Tampereen seudun joukkoliikenteen verkkosivuilta osoitteesta nysse.fi