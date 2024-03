Yhteisöllinen etätyöfirma Notkia IT kipusi Great Place To Work -kilpailun ykköseksi – kokonaisvaltainen hyvinvointi pienen yrityksen menestystekijänä

Voitto tuoreessa Great Place To Work -kilpailussa oli Notkia IT:lle iloinen yllätys. Yritys onnistui kirimään viime vuoden tulostaan, jolloin se ylsi 7. sijalle. Konkreettisiin kehityskohteisiin kiinnitettiin heti huomiota, mikä näkyy nyt entistä parempana työtyytyväisyytenä.



Notkia IT:n toimitusjohtaja Tiina Rättö uskoo, että yrittäjämäisiä ja oma-aloitteisia työntekijöitä miellyttää edelleen itsenäinen työnkuva, joustamisen mahdollisuudet sekä vapaus valita, missä, milloin ja miten töitään tekee.



”Meillä ei ole tarkkoja työaikoja, vaan taukoja voi pitää vaikka keskellä päivää menemällä kuntosalille. Töitä saa tehdä paikkariippumattomasti. Työntekijöiden on myös mahdollista sopia esimerkiksi 80-prosenttisesta työajasta tai rytmittää opiskelut ja työt sujuvasti yhteen.”



Notkia IT:llä ei puhuta pelkästä työhyvinvoinnista vaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työntekijöitä arvostetaan alansa asiantuntijoina mutta myös inhimillisinä yksilöinä. Rento, mukava ja kokeilemiseen kannustava yrityskulttuuri on koko henkilöstön ansiota, Rättö painottaa.



”Kollegat ja esihenkilö ovat helposti lähestyttäviä. Pyytäessä saa aina apua. Kehitysehdotukset toteutetaan lähes poikkeuksetta. Ajatellaan työntekijöiden parasta eikä tuijoteta pelkkää tulosta”, yksi yrityksen työntekijöistä toteaa Great Place To Work -kyselyssä.

Matala hierarkia ja tasa-arvoisuus luovat avoimuuden ilmapiiriä

Great Place To Work -arvioinnin mukaan 100 prosenttia Notkia IT:n työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.



”Pysäyttävä luku kertoo, miten paljon työntekijämme luottavat firmaan. Myös työntekijöihimme luotetaan täysin. Haluamme olla tämän lukeman arvoinen jatkossakin”, Rättö toteaa.



Täysiä pisteitä yritys sai muun muassa tasa-arvoisesta kohtelusta sukupuolesta ja iästä riippumatta. Yritys on kaikkien mielestä turvallinen työpaikka. Tiimi, yhteistyö, yhteisöllisyys ja tuttavallisuus olivat 100 prosentin tasolla etätyökulttuurista huolimatta.



Henkilöstö kokee, että yrityksen johtoa on helppo lähestyä ja heille on helppo puhua. Lisäksi johto ymmärtää, että työssä voi tapahtua inhimillisiä virheitä. Rättö korostaa, että yrityksen hierarkia on mahdollisimman matala ja johto on omistajia myöten läsnä firman jokapäiväisessä toiminnassa.

”Viestimme esimerkiksi yrityksen talousasioista avoimesti kaikille. Intrassa on nähtävillä edellisen kuun laskutetut tunnit, liikevaihto ja tulos. Raha-asiat kiinnostavat työntekijöitä. Samalla he ymmärtävät, mihin oma työ liittyy ja miten se vaikuttaa organisaation menestykseen.”

Virtuaalinen yhteisöllisyys etätyöorganisaation kulmakivenä

Notkia IT on ollut yrityksen perustamisesta lähtien etätyöorganisaatio, jolle joustava työnteko on itsestäänselvyys. Virtuaalisesta yhteisöllisyydestä pidetään aktiivisesti kiinni. Apuna toimii Slack-keskustelualusta, jossa jaetaan kuulumisia, kysellään neuvoa ja tiedotetaan asioista.



”Olemme tehneet työntekijöiden kanssa yhteiset pelisäännöt keskustelukanavaa varten. Alusta toimii ihan samalla tavalla kuin oikea toimisto, jossa tapaisimme kasvokkain. Kaikki lähtee perusasioista, kuten tervehtimisestä ja työkaverin huomioimisesta.”

Notkia IT:llä on 20 omaa työntekijää, jotka työskentelevät ympäri Suomen yli kymmenellä eri paikkakunnalla. Varsinainen toimisto sijaitsee Tampereella. Yrityksen omaa tiimiä täydentää kahdeksan hengen alihankkijaverkosto, joka voi osallistua yrityksen sisäiseen toimintaan.



”Järjestämme esimerkiksi etäkahvipalavereja, työntekijöiden ja projektien esittelykierroksia, yhteisiä infotilaisuuksia, koulutuksia ja virkistyspäiviä. Jokainen saa kuitenkin vapauden valita, miten paljon haluaa olla mukana. Ihmisten tarpeet ja toiveet ovat kaiken keskiössä.”

Great Place To Work -sertifikaatti on Notkia IT:lle eduksi työnantajamielikuvan kehittämisessä. Rättö tiedostaa, että it-alalla riittää nyt tekijöitä, mutta töitä on tarjolla heikommin kuin viime vuosina. Siksi yrityksen täytyy uudistua, jotta se voi olla jatkossakin houkutteleva työpaikka.

”On ihanaa, että olemme saaneet rekrytoitua näin hyvää henkilöstöä. Olen ylpeä Notkia IT:n työntekijöistä, jotka tekevät hienoa työtä virtuaalisen yhteisöllisyyden eteen.”