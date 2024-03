Nuorten ääni yksinäisyydelle – julkaistu opas tarjoaa ratkaisuja nuorten kasvavaan yksinäisyyteen

Aluksi yksinäisyys voi tuntua pelkältä surulta.

Toisinaan yksinäisyys voi tuntua myös tyhjyydeltä.

Ylipäätään yksinäisyys voi tuntua pelkältä kivulta.

- Arttu 17 vuotta

Nuorten yksinäisyys on kasvava ongelma ja samalla keskeinen tekijä laajemmassa nuoria koettelevassa mielenterveyden kriisissä. HelsinkiMission School to Belong -kyselyssä 14 prosenttia yläkoulussa tai toisella asteella opiskelevista nuorista kokee jatkuvaa yksinäisyyttä ja 42 prosenttia heistä ei koe pystyvänsä vaikuttamaan yksinäisyyden tunteeseen. Pitkään jatkuessaan yksinäisyys on haitallista sekä psyykkiselle että fyysiselle terveydelle.

HelsinkiMission Kertomuksia yksinäisyydestä -opas nuorille tuo ilmi nuorten omakohtaisia tarinoita yksinäisyydestä sekä tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja yksinäisyyden käsittelemiseen. Oppaan seitsemän lukua tarjoavat tietoa kirjoitusten, runouden ja kuvataiteen muodossa puuttuvista kaverisuhteista, emotionaalisesta yksinäisyydestä, ulossulkemisesta sekä elämänmuutoksien vaikutuksesta yksinäisyyteen.

– Yksinäisyys on ahdistava tunne ulkopuolelle jäämisestä ja erillisyydestä. Se on kuin ilmaa, jonka muut ohittavat huomaamatta. Kertomuksia yksinäisyydestä – opas tuo nuorten kokemukset yksinäisyydestä nähdyksi ja kuulluksi. Samalla kerromme lohduttavaa viestiä: apua yksinäisyyteen on saatavilla, toteaa Nuorten kriisipisteen päällikkö Heidi Rouhiainen.

Nuorilta nuorille opas vaikuttaa asenteisiin ja ilmapiiriin

Tutkimusten mukaan tehokkain keino vähentää yksinäisyyttä on vaikuttaa asenteisiin ja ilmapiiriin. Eri yhteisöissä, esimerkiksi koulussa, erityisesti ne henkilöt, jotka eivät koe yksinäisyyttä ovat avainasemassa yksinäisyyden vähentämisessä.

–Yksinäisyyden vähentäminen ei ole vain yksinäisen nuoren asia, vaan koko yhteisön asia. Toisten huomioiminen tervehtimällä tai muutamalla ystävällisellä sanalla sekä mukaan kutsuminen ovat helppoja arkipäivän tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Pienillä teoilla on suuri vaikutus, kuten julkaistu opas tuo esille, sanoo Rouhiainen.

Kertomuksia yksinäisyydestä -opas soveltuu materiaaliksi nuoriso- ja opetusalan ammattilaisille sekä nuorten omaehtoiseen toimintaan. Opas on tuotettu osana School to Belong -ohjelmaa, joka auttaa tunnistamaan ja vähentämään yksinäisyyttä oppilaitoksissa.

HelsinkiMission asiantuntijoiden lisäksi julkaisun tekemiseen osallistui opiskelijoita Vuosaaren lukiosta, Kallion lukiosta ja Helsingin kuvataidelukiosta sekä oppilaita Ekenäs högstadieskolanista ja Brandö gymnasiumista.

Opas on ladattavissa maksutta HelsinkiMission verkkosivuilta:

https://www.helsinkimissio.fi/kertomuksia-yksinaisyydesta/