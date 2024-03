Innon pysäyttävä kirjasyksy: vaikea pysyä nahoissaan

Kaikkien aikojen paras ruotsalainen dekkaristi Arne Dahl aloittaa uuden rikossarjan Pahan piirissä -teoksellaan, joka kiidättää syvälle Ruotsin metsiin jahtaamaan maan vaarallisinta rikollista. Poliisin erikoisyksikkö NOVA selvittää komisario Eva Nymanin johdolla salaperäisten räjähdysten sarjaa, joka tulee hämmentävän lähelle Nymania itseään.

Arne Dahl vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuun lopussa.

Anna Stuartin mittavan lukijakunnan kerännyt romaani Auschwitzin kätilö saa jatkoa, kun Auschwitzin kadonneet lapset ilmestyy toukokuussa. Keskitysleirin portit aukeavat, mutta sydäntäsärkevä matka on vasta alussa. Edith Pasternakin on löydettävä häneltä leirillä riistetty lapsensa.

Nina Honkasen vahvassa ja viisaassa romaanissa Rakkaani, Vladimir Vladimir Putinilla oli Suomessa suhde, siitä rakkaudesta ja vallanhimosta seuraa monenlaista odottamatonta. Kolmen sukupolven ihmissuhteet nivoutuvat kirjassa unohtumattomalla tavalla yhteen maailmanpolitiikan käänteiden kanssa.

Nina Honkasen edelliseen romaaniin Pohjakosketus perustuva tv-sarja tulee ensi-iltaan vuonna 2025.

Palkitun kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Risto Isomäen henkeäsalpaavassa tieteistrillerissä Pimeää jäätä suomalainen teknologia nousee ratkaisijan rooliin. Ihmiskunnan tilanne on muuttunut epätoivoiseksi, maapalloa uhkaavia komeettoja on tuhat kertaa luultua enemmän. Suunnattomat räjähdykset ovat vaarassa kuumentaa koko maapallon sulaksi laavaksi. Isomäki tarjoilee hyytävää ja nopeatempoista jännitystä, ja kutoo juoneen paljon todellisia ratkaisuja maailman ongelmiin.

Myös sarjan ensimmäinen osa Pimeän pilven ritarit on nyt jälleen saatavana uusintapainoksena.

Riina Tanskasen Tympeät tytöt 2 – Luokkakipuja -sarjakuvateos kertoo luokkahyppääjän lihaa jäytävistä haamukivuista. Tympeissä tytöissä pääosassa ovat aina tytöt ja tyttöys on vaikka mitä. Romaani naurattaa, saa hohottamaan, ärsyttää ja lopulta pistää tarttumaan toimeen. Mukana kirjassa seikkailee myös Pimppienkeli, hyvän haltijan feministinen serkku.

Imatralta omalle luokkamatkalleen lähtenyt Riina Tanskanen on noussut superseuratuksi ilmiöksi, ja sille on vahvat sisällölliset perusteet.

Laura Juntusen ja Tii Judénin Koti kadulla on hätkähdyttävä tositarina tytöstä, joka elää kadulla Suomessa. Karu matka alkoi jo yhdeksänvuotiaana. Teksti on hienoa, ja se on väkevää. Kirja puhuu asioista, joista harva meistä kuulee suoraan lähteestä. Kaikkien ihmisten soisi lukevan tämän kirjan.

Lauri Nurmen Sanna Marin -henkilökuva on vauhdikasta luettavaa. Nurmi seurasi usean vuoden ajan Marinin poliittista toimintaa läheltä ja piti päiväkirjaa. On vaikea kuvitella Marinia mielenkiintoisempaa hahmoa. Suomen historiassa ei ole toista henkilöä, joka olisi suoriutunut pääministerin tehtävästä erittäin vaativissa olosuhteissa näin hyvin ja päätynyt pääministerin tuolilta näin kirkkaisiin kansainvälisiin parrasvaloihin. Nuoren naisen kansainvälinen menestys on herättänyt paljon kateutta, mutta kärkäskään arvostelu ei ole saanut Marinia taipumaan. Miksi ja miten Marinista tuli niin suosittu, ja minkälaisen hinnan hän siitä joutui maksamaan?

Risto Pakarisen kirjoittama Alpo Suhosen elämäkerta ALPO on kiinnostava. Monipuolinen Alpo Suhonen on aina tinkimättä ihmisen puolella, siinä on hänen vuosikymmeniä kantanut vahvuutensa kansainvälisenä jääkiekkovalmentajana ja teatterinjohtajana. Monessa asiassa hän oli paljon aikaansa edellä, mutta miksi häntä on arvostettu ulkomailla niin paljon enemmän kuin täällä Suomessa?

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saaneet Jouko Aaltonen ja Seppo Sivonen perkaavat hienossa kirjassaan Nobelien öljydynastia ja suomalaiset tämän mahtisuvun käänteitä Venäjällä ja suomalaisten roolia Nobelien öljy- ja räjähdysainedynastian luomisessa. Suomalaisia oli mukana rakentamassa öljyimperiumia paljon enemmän kuin tiedämmekään.

Fatim Diarran ja Iida Tanin toimittama Lupa olla tyttö on häiritsevä kirja. On häiritsevää kuulla, miten paljon häirintää nuoret naiset joutuvat kohtaamaan. Kirjassa kokemuksistaan puhuvat monet tunnetut vaikuttajat kuten Ina Mikkola, Mercedes Bentso, Nasima Razmyar ja Meeri Koutaniemi. Teos on kirjoitettu, jotta saisimme ympärillä olevat ihmiset menemään väliin vastaan tulevissa tilanteissa, jotta ketään ei jätettäisi yksin ja jotta saisimme kokonaisia elämiä turmelevan häirinnän yhdessä loppumaan.

Benjamin Pitkäsen ja Pavel Tahkokorven Rakkaat eläimet joita syömme päivittää ajatuksemme ruuasta. Maailma ympärillämme muuttuu, mutta käsityksemme eläintuotannosta on jäänyt jumiin lapsuuden iltasatuihin. Mitä kaikkea siitä seuraakaan, kun nauravat nakit ovatkin paljastuneet kuolemanhädässä huutaviksi porsaiksi?

Benjamin Pitkänen nousi julkisuuteen nukkuessaan kolme yötä Itäkeskukseen tuolloin avatun KFC-ravintolan ulkopuolella. Hän joutui putkaan. Hän piti puheen Atrian Sikala-Showroomissa Kauhajoella. Hänet poistettiin tällöinkin paikalta. Rohkea Pitkänen on hyvin tunnettu ja suosittu etenkin nuorten keskuudessa. Hänen aktivismistaan on tehty dokumentti ja hän juontaa podcastia.

Naomi Kleinin Kaksoisolento -kirja on kansainvälinen bestseller, Time lehti valitsi sen kymmenen maailman tärkeimmän kirjan joukkoon vuonna 2023. Ja sitä se on, erittäin terävä ja loistavasti kirjoitettu – niin kuin vain Kleinille on mahdollista – analyysi nurin menneestä ajastamme. Miksi ennen niin järkevätkin ihmiset suistuvat salaliittoteorioihin? Mitä meille on tapahtumassa?

"Ei tule mieleen kirjaa, joka paremmin kuvaisi nykyajan hulluutta."

The New York Times

Into Kustannuksen syksyn kirjat kasvavat monipuolisiksi uudenlaisiksi kuuntelukokemuksiksi. Jonna Järnefeltin dialogiromaani Mies jota en saanut hengiltä kertoo elämänikäisestä ystävyydestä, kahden ystävyksen keskusteluna. Antto Terraksen Kauneuden hinta -rikosromaanissa ja sen monissa äänikirjasosissa suomalaisille käy jälleen huonosti, pääosin Tallinnassa, mutta ei suomalaisille muuallakaan Virossa hyvin käy. Terras katsoo suomalaisia loppumattoman humoristisesta näkökulmastaan, joka on juuri sopivasti ulkopuolinen kertoakseen meille jotakin meistä itsestämme tavalla, joka on helppo tunnistaa. Genelec Oy:n toimitusjohtaja Siamäk Naghian on puolestaan yhdessä Marjatta Sonnisen kanssa toimittanut lumoavan Ikuisuuden arvoitus -ääniteoksen, jossa persialainen runous ja musiikki yhdistyvät unohtumattomaksi taide-elämykseksi.

Tilaa arvostelukappaleita