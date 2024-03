Juristiliitto esittää Maria Löfgreniä jatkokaudelle Akavan puheenjohtajaksi

- Olemme Juristiliitossa tyytyväisiä Löfgrenin toimintaan ja jatkokausi on erittäin perusteltu. Löfgen on toiminnallaan tukenut Akavan avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Erikokoiset liitot tulevat kuulluiksi ja yhteistyömme Akavan sisällä on hyvää, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

- Löfgren on myös lisännyt nuorten roolia ja näkyvyyttä Akavan toiminnassa.

Tilanderin mukaan Löfgren on myös onnistunut toimimaan rakentavasti vaikeassa työmarkkinatilanteessa.

- Jäsentemme odotukset työmarkkinoiden kehittämisen suhteen vaihtelevat. Työelämän uudistamistarpeet ymmärretään kuitenkin laajasti ja Löfgrenin toiminta keskusteluyhteyden löytämiseksi on erittäin arvokasta. Hänet tunnetaan ratkaisukeskeisenä neuvottelijana, joka osaa omien näkemystensä esiintuomisen lisäksi myös kuunnella ja kunnioittaa vastapuolta.

Tilander antaa kiitosta niin ikään siitä, miten Löfgren on korostanut oikeudenhoidon merkitystä suomalaisen yhteiskunnan tukipylväänä. Oikeushallinnon rahoitustarpeet ovat olleet vahvasti esillä Juristiliiton ja Akavan vaikuttamistyössä. Talouden kireästä tilanteesta huolimatta oikeudenhoitoon onkin osoitettu merkittävää lisärahoitusta.

Löfgren on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

– Sitoutumattoman puheenjohtajan johdolla Akava pystyy parhaiten tekemään rakentavaa yhteistyötä yli kaikkien puoluerajojen ja priorisoimaan juuri akavalaisille keskeisiä edunvalvonnan tavoitteita ilman puoluepoliittisia korostuksia, Tilander sanoo.

Maria Löfgren on Juristiliiton jäsen ja koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Ennen Akavan puheenjohtajuutta hän toimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajana 2017–2022, Akavan työelämäyksikön johtajana 2012–2017, Akavan lakimiehenä 2006–2011 ja Suomen Ekonomiliiton lakimiehenä 1996–2006. Uransa alussa hän toimi lakimiehenä perheyrityksessä.

Löfgren valittiin keskusjärjestön johtoon reilu vuosi sitten marraskuussa 2022. Tuolloin valinta tapahtui vajaaksi toimikaudeksi 2022–2024, sillä Akavan edellinen puheenjohtaja Sture Fjäder luopui tehtävästään kesken kauden.