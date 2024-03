Pyörävarkauksien määrä jatkoi laskuaan, korvausmäärät kääntyivät nousuun – erityisesti kalliit sähköpyörät houkuttelevat rosvoja

Sekä vakuutusyhtiöiden korvaamat että poliisin tietoon tulleiden varastettujen polkupyörien lukumäärät laskivat vuonna 2023 jo kolmatta vuotta peräkkäin. Sen sijaan korvausmäärät kääntyivät taas nousuun.

”Pyörävarkaat ovat vuosi vuodelta ammattimaisempia ja tietävät, millaisesta pyörästä saa parhaan hinnan käytettynä. Erityisesti sähköpyörät tai kalliit maasto- tai muut erikoispyörät ovat varkaiden suosiossa”, kertoo Finanssiala ry:n (FA) turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.

Vakuutusyhtiöt korvasivat 13 865 varastettua pyörää vuonna 2023. Edellisvuonna luku oli 15 068. Poliisille ilmoitettiin 16 840 varastettua pyörää, edellisvuonna luku oli 17 253. Varastettuja pyöriä korvattiin 11 miljoonan euron edestä, edellisvuonna summa oli 9,8 miljoonaa.

Sähköpyörien osuus varastetusta pyöristä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2021 sähköpyörien osuus oli noin 4 prosenttia, kun taas vuonna 2023 osuus oli vakuutusyhtiöiden arvion mukaan jo 15 prosenttia. Valitettavasti kalliiden pyörien varkaudet kertovat siitä, että varastetuille pyörille on kysyntää. Pänkäläinen penää vastuuta myös pyörien ostajilta.

”Käytettyä pyörää ostaessa tulee aina vaatia myyjältä alkuperäinen osto- tai takuukuitti. On epärealistista ajatella, että jopa tuhansien eurojen menopelin ostaja olisi vain ’heittänyt kuitin roskiin’. Pyöräkellareihin murtautuminen on kannattavaa puuhaa niin kauan kuin varastetuille pyörille on ostajia.”

Kiinni kiinteään esineeseen ja tunnistetiedot talteen

Kun pyörän laittaa parkkiin, tulee se aina lukita rungosta kiinteään esineeseen. Tämä ei koske vain arvopyöriä, sillä vanhempikin mummomankeli kelpaa kyllä esimerkiksi aamuyöllä baarista kotiin toikkaroivalle. Myös sähköpyörän akku on syytä ottaa mukaan, kun pyörän jättää parkkiin.

Finanssiala ry pitää yllä listaa murtotestatuista polkupyörän lukoista. Pänkäläinen vinkkaa, että perinteisten U-mallisten lukkojen lisäksi turvalliseksi todettuja ovat taittomalliset lukot, joilla pyörän saa usein kiinnitettyä hankalampaan kohteeseen. Taittolukko menee myös kuljetettaessa pienempään tilaan.

”Lisäksi pyörästä tulee ottaa talteen mahdollisimman paljon tunnistetietoja, kuten rungon alalaidassa oleva runkonumero. Pyörä kannattaa lisäksi kuvata monesta eri kulmasta. Ota kuvat myös kaikista naarmuista, kolhuista ja vastaavista, ne saattavat olla hyödyllisiä, jos pyörä joskus varastetaan ja se löytyykin vaikka nettikirpputorilta”, Pänkäläinen vinkkaa.

Tilasto: Polkupyörävarkaudet