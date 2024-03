Lidlin kuluttajakysely paljastaa: Valmis mikroateria syödään vähintään kerran viikossa

Kuluttajat arvostavat nopeaa ja helppoa arkiruokaa, ja valmisruoka on monen kiireisen kotikokin pelastus. Lidlin teettämän kuluttajatutkimuksen* mukaan yli puolet suomalaisista syö valmisaterioita vähintään muutaman kerran kuussa, ja 40 prosenttia vastaajista vähintään kerran viikossa. Vähintään muutaman kerran viikossa valmisaterioita syö 24 prosenttia kaikista vastaajista.

– Helppous ja nopeus ruoanlaitossa ovat alati kasvava trendi. Erilaiset valmiit vaihtoehdot ovat kiinnostaneet asiakkaita jo pidempään. Tämä pätee arkeen ja juhlaan, sanoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Tutkimuksessa selvitettiin myös valmisruokien käyttöä eri kuluttajaryhmissä iän ja kotitalouden koon mukaan. Kävi ilmi, että valmisruokia syödään suunnilleen saman verran ikään tai kotitalouden kokoon katsomatta. Eroa kulutustottumuksissa oli havaittavissa kaupunkien ja maaseudun välillä: keskustassa asuvista 47 prosenttia kertoi syövänsä valmisaterioita noin kerran viikossa tai useammin, kun maaseudulla asuvista vastaava luku oli 32 prosenttia.

Parempia valmisruokia kaivataan – Lidlin uutuudet vastaavat tähän tarpeeseen

Valmisruoilla on epäterveellinen maine: niihin liitetään mielikuvia esimerkiksi runsaasta suolasta. Lidlin kyselyssä 23 prosenttia vastaajista kokee valmisaterioiden yleisesti olevan epäterveellisiä. Erityisesti nuoremmat vastaajat mieltävät valmisateriat epäterveellisiksi, kun taas yli 54-vuotiaista isompi osa ei yhdy tähän mielipiteeseen.

Jopa 49 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että suomalaisista ruokakaupoista pitäisi löytyä terveellisempiä vaihtoehtoja valmisaterioille. Näkemys korostuu erityisesti alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Lisäksi 44 prosenttia vastaajista kokee, että valmisateriat eivät sovi osaksi terveellistä ruokavaliota.

Lidl on vastannut kuluttajien toiveeseen kehittämällä sarjan ravitsevampia valmisruokia.

– Nyt viimeistään on aika ravistella ruokahäpeä ja epäterveellisyyden leima pois valmisruoista. Valmisruokahyllystä löytyy tuotteita, joissa on ravitsemuksellinen laatu ja tietysti hyvä maku yhdessä ja samassa pakkauksessa, helposti mikron kautta lautaselle! kertoo Heinrichs.

Uudet Kartanon-täysjyväateriat tulivat myyntiin Lidlin vakiovalikoimaan keskiviikkona 13.3. Tuoteperheessä on neljä erilaista ateriaa: punainen kanacurry, kanakorma sekä kananjauhelihasta valmistettu pasta bolognese ja burritobowl. Mikrovalmiiden annosten pääraaka-aineena on kotimainen kana ja ne sisältävät täysjyväriisiä tai täysjyväpastaa. Tuotteet ovat laktoosittomia, ne on valmistettu Suomessa ja niillä on Sydänmerkki, joka kertoo tuotteen olevan terveellisempi valinta omassa tuoteryhmässään. Kolme neljästä uutuustuotteesta on myös gluteenittomia. Yhden aterian hinta on 3,99 euroa.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 10. Aineisto on iän, sukupuolen ja alueellisuden osalta väestöä edustava otos.