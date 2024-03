Selvitys: Uudenmaan remonttien hinnoissa suurta vaihtelua – Kirkkonummi vertailun yllätysvoittaja

Kaupungit Kylpyhuoneremontti Keittiöremontti Helsinki 2 302 € 1 398 € Espoo 2 816 € 1 178 € Vantaa 2 482 € 1 438 € Järvenpää 1 981 € 1 023 € Kerava 3 347 € 905 € Nurmijärvi 2 237 € 889 € Tuusula 2 352 € 994 € Lohja 2 948 € 592 € Hyvinkää 1 986 € 846 € Porvoo 1 634 € 1 226 € Kirkkonummi 2 168 € 488 €

Selvityksen keskeiset havainnot:

+ Kirkkonummi oli vertailun selkeä voittaja, sillä sen keskihinnat olivat edullisimmat kolmessa eri kategoriassa: keittiöremontti (488 €), sisämaalaus (942 €) ja huoneistoremontti (1 800 €).

"Kirkkonummi on maantieteelliseltä sijainniltaan hyvässä kohdassa. Moni Espoon ja Helsingin alueen urakoitsija toimii alueella paikallisten kirkkonummelaisten, sekä sen lähialueen, yritysten lisäksi. Kilpailu urakoista on siis toimivaa ja kustannustehokasta", kommentoi Urakkamaailman perustaja Kalle Koivuniemi.

+ Vertailun edullisimmat kylpyhuoneremontit löytyivät Porvoosta, jossa urakan keskimääräinen hinta oli 1 634 €. Keravalla urakan keskihinta oli korkein, 3347 €. Kylpyhuoneremontti maksoi keskimäärin yli kaksi kertaa enemmän Keravalla kuin Porvoossa.

"Käyttäjiemme keskuudessa Keravalla remonttien laajuus vaikuttaisi olevan selkeästi kookkaampi kuin Porvoossa, mikä selittää hintaeroa. Porvoossa myös remontin tilaajat ovat voineet osallistua keskimääräistä enemmän remontin suorittamiseen jolloin ammattilaiselle on ulkoistettu keskimääräistä vähemmän työsuorituksia", Koivuniemi kommentoi.

+ Keittiöremontin alhaisin keskihinta löytyi Kirkkonummelta, 488 €, kun taas Vantaalla keskihinta nousi korkeimmaksi, 1438 €. Kirkkonummen ja Vantaan välinen hintaero keittiöremontissa oli 950 €. Vantaalla keittiöremontin keskimääräinen hinta on siis lähes kolminkertainen verrattuna Kirkkonummeen.

"Kirkkonummella oli poikkeuksellisen matalahintaisia keittiöremontteja. Kirkkonummella on selkeästi toteutettu keskimäärin pienempiä keittiöremontteja, joilla on saatu jo haluttu lopputulema. Esimerkiksi kaapiston maalauksella saa keittiöön jo täysin uuden ilmeen pienellä hinnalla. Vantaalla sen sijaan on keskitytty huomattavasti enemmän kookkaisiin remontteihin, joissa koko keittiö on voitu uusia kalusteineen", taustoittaa Koivuniemi.

+ Vantaa ja Espoo kuuluivat kallimpiin kuntiin useimmissa remonttikategorioissa.

"Vantaalla ja Espoossa käyttäjät ovat tehneet keskimääräistä kookkaampia remontteja laadukkailla materiaaleilla. Remontin ulkoistus on myös ollut kokonaisvaltaisempaa, ja remontin toimitus avaimet käteen- periaatteella on yleisempää. Myös kohonneet elämiskustannukset heijastuvat remonttihintoihin", kertoo Koivuniemi.

+ Suurin hintaero löytyi ulkomaalauksen kategoriasta, jossa Järvenpään keskihinta (5 291 €) on yli kaksinkertainen verrattuna Lohjan alhaisimpaan hintaan (2 605 €). Näiden kuntien välinen hintaero oli peräti 2 686 €.