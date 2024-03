Panimoala pettyi EU:n pakkausasetukseen – juomapakkausten kierrätystä muutettava

Parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen neuvottelutuloksen tänään. Neuvottelutulos vaatii vielä virallisen hyväksynnän parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta.

Asetuksen mukaan juomista vähintään 10 prosenttia tulee olla uudelleenkäytettävissä pakkauksissa vuoteen 2030 mennessä. Suomessa pantilliset juomapakkaukset kiertävät raaka-aineena, eivät uudelleenkäytettävinä pakkauksina. Vaatimus ei koske viinejä, väkeviä alkoholijuomia eikä herkästi pilaantuvia tuotteita kuten maitoa.

Panimoala toivoi poikkeusta uudelleenkäyttövelvoitteesta, mikäli juomapakkausten kierrätysaste on yli 90 prosenttia, kuten Suomessa tällä hetkellä kaikissa pantillisissa juomapakkauksissa on. Euroopan parlamentti olisi suonut poikkeuksen uudelleentäytöstä jokaisen pakkaustyypin kierrätysasteen perusteella, mutta trilogi-neuvottelussa parlamentin kantaa ei huomioitu.

Asetuksesta voi nyt poiketa vain, jos kaikkien pakkausjätteiden kierrätys on riittävän korkealla tasolla. Esimerkiksi muoville asetettu kierrätystavoite on 50 prosenttia. Suomessa pantillisten muovipullojen kierrätysaste on 90 prosenttia, mutta kaiken muovin kierrätysaste on vain 30 prosenttia. Pantillisten juomapakkausten erinomainen kierrättäminen ei siis riitä tavoitteiden saavuttamiseksi, koska yhteisiin kierrätystavoitteisiin lasketaan mukaan kaikki pakkausjäte. Näin ollen uudelleenkäyttövelvoitteista ei voida poiketa vuonna 2030.

”On kohtuutonta, että huippuunsa hiottua juomapakkausten palautusjärjestelmää joudutaan muokkaamaan sen vuoksi, että muiden materiaalien kierrätysaste on matala. Saadaksemme poikkeuksen tavoitteista olemme täysin muiden pakkausalojen armoilla, vaikka itse saavutamme kaikki vaaditut kierrätysasteet. Jos tähän ei saada muutosta, tulisi asetus palauttaa uudelleen valmisteluun seuraavalle parlamentille”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Panimoala on vuosien ajan investoinut merkittävästi juomapakkausten kierrättämiseen, mutta joutuu nyt rakentamaan nykyisen palautusjärjestelmän rinnalle toisen, uudelleenkäytettävien juomapakkausten palautusjärjestelmän. Muutos vaatii juomateollisuudelta uudelleenkäyttöön soveltuvien tuotantolinjojen rakentamista ja uudenlaista logistiikkaa pakkausten kuljettamiseen.

Panimoala on peräänkuuluttanut tieteellistä tutkimusta ja kattavia vaikutustenarviointeja asetuksen pohjaksi, mutta ympäristö- ja muut vaikutukset jäivät tutkimatta.

”Tavoitteet asetuksessa ovat kannatettavat, mutta keinot päästä tavoitteisiin keksittiin hätäisesti ilman kunnon tutkimusta. Ei ole tutkimustietoa siitä, onko tämä asetus millään tavalla ympäristön kannalta hyvä, mutta kallis lasku tästä ainakin tulee”, Loikkanen toteaa.

Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan juomapakkausten kierrättäminen materiaalina on parempi ratkaisu ilmastonmuutoksen, energiankäytön ja maaperän happamoitumisen kannalta. Uudelleentäytettävä pakkaus pärjää paremmin vain raaka-aineiden käytön osalta. Suomessa ja Norjassa on paljon yhtäläisyyksiä juomapakkausten kierrätyksessä ja molemmissa maissa uudelleenkäytön ympäristövaikutuksia heikentävät suuresti pakkausten pitkät kuljetusmatkat.

