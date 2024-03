AbbVie sijoittui Great Place to Work 2024 -tutkimuksessa sijalle 6

AbbVie Oy on listattu Great Place to Work 2024 -tutkimuksessa Suomen 6. parhaaksi työpaikaksi keskisuurten organisaatioiden sarjassa. AbbVie on sijoittunut Great Place to Work -tutkimuksissa korkealle myös kansainvälisesti.

”Tänä vuonna meille myönnettiin Great Place to Work Legends -tunnustus siitä , että olemme sijoittuneet Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon jo kymmenen vuoden ajan. Tämä kertoo siitä, että olemme pitkäjänteisesti rakentaneet kulttuuriamme ja hyvää työpaikkaa. AbbVien vahva kulttuuri – se miten työskentelemme yhdessä tavoitteidemme saavuttamiseksi – antaa vahvan pohjan yrityksemme menestykselle ja sijoittumiselle yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Yhteisöllinen kulttuuri ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, teemme sen eteen töitä joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa” , toteaa AbbVien HR-johtaja Juha Salonen.

AbbVie listattiin viime vuonna yhdeksi Euroopan ja maailman parhaista työpaikoista

Great Place To Work® Institute on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan jo vuodesta 2002 lähtien. Listaus perustuu henkilöstötutkimuksissa mitattuun työntekijäkokemukseen ja analyysiin yrityksen kulttuurista. Great Place To Work® Instituten toteuttamassa Euroopan parhaiden työpaikkojen listauksessa AbbVie sijoittui vuonna 2023 sijalle kaksi ja maailman parhaiden työpaikkojen listauksessa sijalle neljä.

Yhteisöllisyydestä voimaa

Työyhteisön merkitys AbbViellä on suuri. Suurin osa työntekijöistämme kokee, että AbbVie on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka ja AbbVielle on mieluisaa tulla töihin. Uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi työyhteisöömme, joka antaa hyvät valmiudet työssä ja uudessa organisaatiossa onnistumiselle. Myös toisista välittäminen ja tasa-arvoinen kohtelu koetaan vahvuuksiksimme.

Työyhteisössämme olemme panostaneet erityisesti psykologisen turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen, joka vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta ja yhdistettynä selkeisiin odotuksiin johtaa myös huipputuloksiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut erilaisten valmiuksien, mm. palaute- ja keskustelutaitojen kehittämistä niin esihenkilö- kuin tiimitasolla sekä ymmärryksen lisäämistä yksilöiden moninaisuuden tuomasta arvosta.

”Yhteistyölle rakentuva kulttuuri on nähty olennaisena osana liiketoimintaamme AbbVien perustamisesta alkaen kaikilla organisaation tasoilla. Rakennamme yhdessä huippuammattilaisten yhteisöä, johon jokainen työntekijä tuo oman arvokkaan panoksensa ja saa tilaisuuden oppia muilta osaajilta. Näin toimimalla pystymme tuottamaan myös asiakkaillemme lääketieteen huippua edustavia ratkaisuja, jotka tukevat potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä”, toteaa Salonen.

Great Place to Work -sertifikaatti

AbbVie on saanut Grate Place to Work -sertifioinnin vuodelle 2024.

Vuodeksi kerrallaan myönnettävän sertifioinnin saavat ne organisaatiot, joiden osalta GPTW-henkilöstötutkimus osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa. Great Place to Work -instituutin henkilöstötutkimuksen metodologia perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.

Yhteyshenkilöt

Juha Salonen

HR-johtaja, AbbVie Oy

Puh. +358 50 441 5497

juha.salonen@abbvie.com



LINKKI: Millaista on työskennellä AbbVie Suomessa? https://youtu.be/y1mWXoMcKCk

FI-ABBV-240016/03.2024