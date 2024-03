Kaupunkipyöräkausi alkaa taas 1.4. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Uusi kaupunkipyöräkausi alkaa 1.4. ja kestää lokakuun loppuun asti. Helsingissä ja Espoossa on yhteinen kaupunkipyöräpalvelu ja Vantaalla on omansa. Palveluiden pyöriä ei voi käyttää ristiin. Reittioppaasta näkee reaaliaikaisesti käytössä olevat asemat, pyörien määrän ja reitit asemille.

Kaupunkipyörien käyttöaikaa on pidennetty

Jatkossa kaupunkipyörillä on mahdollista pyöräillä tuplasti pidempään. Helsingissä ja Espoossa matka-aikaa on pidennetty 60 minuuttiin, Vantaalla 2 tuntiin. Asiakaskyselyiden tuloksissa esiin nousseet toiveet pidemmästä matka-ajasta on otettu huomioon, ja tällä kaudella pilotoidaan pidempiä käyttöaikoja.

Kaikkiin tuotteisiin sisältyy rajaton määrä 1 tai 2 tunnin matkoja niiden voimassaolon ajan. Jos pyörää käyttää yhtäjaksoisesti Helsingissä ja Espoossa pidempään kuin tunnin, lisäveloitus on 1 €/30 min. Vantaalla yli 2 tuntia ylittävästä ajasta veloitetaan 1 €/60 min. Enimmäiskäyttöaika on 5 tuntia. Enimmäiskäyttöajan ylityksestä veloitetaan lisämaksujen ohella 80 euron viivästysmaksu.

Vantaa tarjoaa maksuttoman kaupunkipyöräkauden 50-vuotisjuhliensa kunniaksi

Vantaa juhlii 50-vuotista taivaltaan kaupunkina, minkä kunniaksi asukkaille ja muille Vantaalla liikkuville tarjotaan vuoden 2024 pyöräilykausi maksutta. Pyöräilyn aloittaakseen tulee rekisteröityä kaupunkipyörien käyttäjäksi Vantaan kaupunkipyörät -nimisen sovelluksen kautta. Sovelluksesta valitaan maksuton Vantaa 50 -lippu, minkä jälkeen pyöräilyn voi aloittaa. Kaupunkipyöräkausi alkaa 1.4., mutta sovellukseen voi rekisteröityä ja lipun valita jo nyt.

Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmä on oma, Helsingin ja Espoon kaupunkipyöristä erillinen järjestelmänsä, ja maksuton kausilippu koskee vain Vantaan kaupunkipyöriä. Yhtäjaksoisesti voi pyöräillä maksutta enintään kahden tunnin ajan, mahdollisesta lisäajasta maksu on euron tunnilta.

Kaupunkipyöräpalvelu käyttöön koko kaudeksi, kuukaudeksi, viikoksi tai päiväksi

Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräkauden voi ostaa jo nyt osoitteesta hsl.fi/kaupunkipyorat. Koko kauden eli seitsemän kuukauden käyttöoikeus maksaa 35 euroa.

Pyörän käyttöoikeuden voi ostaa 1.4. alkaen myös lyhyemmäksi ajaksi eli päiväksi (5 euroa) tai viikoksi (10 euroa). Viime kevään uusi tuote jatkuva kuukausitilaus on vakinaistettu osaksi valikoimaa ja maksaa 10 euroa kuukaudessa. Viime kaudella voimassa olleet jatkuvat tilaukset eivät uusiudu kauden alkaessa automaattisesti.

Rekisteröityminen ja käyttöönotto

Helsingissä ja Espoossa rekisteröitymiseen tarvitaan HSL-tunnus. Rekisteröityminen tapahtuu hsl.fi/kaupunkipyorat -sivustolla. Rekisteröinnin yhteydessä asiakkaan tulee syöttää järjestelmään maksukorttitiedot, ja valita nelinumeroinen PIN-koodi. Järjestelmä antaa asiakkaalle henkilökohtaisen pyöräilijätunnuksen. Pyöräilijätunnus ja PIN-koodi tarvitaan aina, kun pyörä otetaan käyttöön asemalta. Matkakorttia voi käyttää pyöräilijätunnuksen sijaan, jos se on rekisteröity tunnistautumistavaksi.

Vantaan kaupunkipyörien rekisteröityminen ja käyttö tapahtuu Vantaan kaupunkipyörät -nimisen sovelluksen kautta. Sovellus ladataan sovelluskaupasta, jonka jälkeen noudatetaan sovelluksessa annettuja ohjeita.

Kaikki pyöräilyasemat saadaan käyttöön huhtikuun aikana

Säätilanne on hankaloittanut asemien asennusta, eikä kaikkia asemia ehditä asentamaan 1.4. mennessä. Kaikki asemat pyritään kuitenkin saamaan paikalleen huhtikuun aikana. Käytössä olevat asemat löytyvät kaupunkipyörien verkkosivuilta ja Reittioppaasta . Reittioppaassa asiakkaan tulee sallia paikannus, jolloin Reittiopas näyttää lähimmät pyöräasemat, saatavilla olevien pyörien määrän sekä reitin asemalle. Samat tiedot saa myös syöttämällä Reittioppaaseen osoitteensa. Reittiopas löytyy myös HSL-sovelluksesta .

Kaupunkipyöräverkostoon kuuluu Helsingissä ja Espoossa lähes 4 600 pyörää. Pyöräasemia on Helsingissä 347 ja Espoossa lähes 110. Vantaalla taas on käytössä 1 000 pyörää ja 121 asemaa.

Helsingin ja Espoon asiakaspalvelun yhteystiedot

Pyörien asiakaspalvelun puhelinnumero on 09 4257 8810 ja sähköpostiosoite contact@citybikefinland.fi. Puhelinpalvelun aukioloajat ovat ma–pe klo 7–19 ja la–su klo 9–17.

Kaupunkipyöräpalvelusta vastaavat Kaupunkiliikenne Oy Helsingissä ja Espoon kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala Espoossa. Palvelua ylläpitää CityBike Finland. Digipalveluista, markkinoinnista sekä asiakassuhteista vastaa Helsingin seudun liikenne HSL. Clear Channel Suomi Oy vastaa hankkeeseen liittyvästä mainosmediasta sekä kumppanuuksista.

Vantaan asiakaspalvelun yhteystiedot

Pyörien asiakaspalvelun puhelinnumero on 09 4257 8815 ja sähköpostiosoite contact@citybikevantaa.fi. Puhelinpalvelun aukioloajat ovat ma–pe klo 7–19 ja la–su klo 9–17.

Kaupunkipyöräpalvelusta vastaa Vantaan kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala. Palvelua ylläpitää CityBike Vantaa. Digipalveluista, markkinoinnista sekä asiakassuhteista vastaa Helsingin seudun liikenne HSL. Clear Channel Suomi Oy vastaa hankkeeseen liittyvästä mainosmediasta sekä kumppanuuksista.