Kutsu medialle ajankohtaiskatsaukseen Helsingin liikenne- ja katuinfrasta

Helsinki on nopeasti kasvava kaupunki, jossa tullaan rakentamaan lähivuosina merkittävästi uutta liikenneinfraa. Tämän lisäksi iso määrä infraa on peruskorjausiässä. Kerromme medialle katu- ja liikenneinfran lähitulevaisuuden näkymistä sekä tarjoamme katsauksen siitä, miten katujen talvihoito on kuluneen talven aikana sujunut.

Mediatilaisuus pidetään maanantaina 25. maaliskuuta kello 9 - 10.30 Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tiloissa 2. kerroksen huoneessa nimeltä Kampela. Toimitilamme sijaitsee Kalasatamassa osoitteessa Työpajankatu 8

Tilaisuuden aiheita ovat:

• Lähitulevaisuuden suuret liikennehankkeet ja infran kehitysnäkymät

• Talvikunnossapito Helsingissä kuluneen talven aikana - mikä onnistui ja missä on parannettavaa?

• Talvikunnossapidon kehittäminen - miten edetään esimerkiksi lumen merikaadosta luopumisen suhteen?

• Vuoden 2024 keskeiset katutyöt

Tilaisuudessa on tavattavissa ja haastateltavissa useita liikenne- ja katuinfraa tuntevia asiantuntijoita.

