Talentia tukee Maria Löfgrenin jatkokautta Akavan johdossa

- Maria Löfgren on määrätietoisesti luotsannut Akava-yhteisöä äärimmäisen hankalassa yhteiskunnallisessa työmarkkinatilanteessa. Hän on kehittänyt yhteistyön, keskustelun ja neuvottelun kulttuuria niin Akavan sisällä kuin laajemminkin. Olemme erittäin tyytyväisiä hänen tähänastiseen työhönsä ja toimintakulttuuriinsa. Haluamme tällaiselle työlle jatkoa, se on merkityksellistä tässä ajassa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Löfgrenin kaltaisia työmarkkina- ja työelämäosaajia on Suomessa vähän. Talentia kiittää Löfgreniä hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. Yhteistyökokemus on osoittanut sen, että Löfgren ymmärtää sosiaalialan korkeakoulutettujen tekemän työn arvon ja merkityksen yhteiskunnassamme.

- Löfgren on puheenjohtajakautensa aikana ottanut hienosti nuoret huomioon. Hän pystyy katsomaan tulevaisuuden työelämään ja järjestäytymiseen nuorten näkökulmasta, mikä on tärkeä kyky Akavan puheenjohtajalle. Ammattiyhdistysliikkeen merkitys ei ole tuoreille sukupolville välttämättä kovin tuttua, vaikka maailma ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa, Karsio sanoo.