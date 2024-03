Valtatien 20 parantaminen Korvenkylän ja Kiimingin välillä: yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta 4.4.2024

Helmikuussa 2024 valmistui YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitkä ovat arvioitavia vaihtoehtoja, mitä vaikutuksia menettelyn aikana arvioidaan ja millaisia menetelmiä arvioinnissa käytetään. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue asetti YVA-ohjelman julkisesti nähtäville maaliskuussa 2024. YVA-ohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vt20-parantaminen-YVA 21.3.–19.4., jolloin kaikilla on mahdollisuus jättää mielipide YVA-ohjelmasta.

YVA-ohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 4.4.2024 klo 16:30–19. Tilaisuus alkaa kahvituksella ja varsinainen ohjelma aloitetaan klo 17. Yleisötilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Jäälin monitoimitalossa tai Teams-yhteydellä. Teams-linkki yleisötilaisuuteen julkaistaan hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/vt-20-korvenkyla-kiiminki.

Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetuista kansalaisten mielipiteistä ja viranomaisten lausunnoista yhteenvedon omaan lausuntoonsa, joka toimitetaan hankkeesta vastaavalle. Lisäksi lausunto YVA-ohjelmasta julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Mielipiteiden ja lausuntojen saamisen jälkeen alkaa varsinainen arviointityö, jonka osana järjestetään kesällä 2024 kaikille avoin yleisötilaisuus ja työpaja. Työpajassa hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa kantaa vaihtoehtojen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Lopuksi arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. YVA-selostuksen valmistumisesta kuulutetaan julkisesti ja jokainen voi jättää siitäkin mielipiteensä. Arviointitulosten esittelemiseksi järjestetään kolmas yleisötilaisuus.

Tien parantamishankkeen kuvaus ja suunnittelun eteneminen

Valtatie 20 on Oulun seudun tärkeimpiä pääteitä. Valtatie ruuhkautuu Korvenkylän ja Kiimingin välisellä osuudella etenkin aamuisin ja iltapäivisin. Ruuhkautuminen heikentää liikenteen sujuvuutta ja lisää onnettomuusriskiä etenkin liittymäalueilla. Valtatien varrella asuu runsaasti ihmisiä, joille valtatieliikenteen melu ja päästöt aiheuttavat haittaa. Ennusteiden mukainen liikennemäärien kasvu lisää ongelmia entisestään, minkä vuoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue etsii parhaillaan ratkaisuja tieosuuden parantamiseksi.

Käynnissä olevassa YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää vaihtoehtoa valtatien 20 parantamiseksi Kiimingin ja Korvenkylän välillä:

Vaihtoehto 0+. Nykyiselle valtatielle tehdään pieniä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä sekä vähennetään valtatieliikenteen aiheuttamaa meluhaittaa.

Vaihtoehto 1. Valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Tehdään yksi uusi eritasoliittymä, muut liittymät valtatiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Nopeusrajoitus on liikennevalo-ohjattujen liittymien kohdalla 60 km/h ja muualla 80 km/h.

Vaihtoehto 2. Valtatie parannetaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Korvenkylän ja Jäälinjärven välillä valtatie sijoitetaan uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle ja syrjään jäävä nykyinen valtatieosuus jää rinnakkaistieksi. Jäälinjärveltä Kiiminkiin valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan. Koko tieosuudelle tehdään yksi uusi eritasoliittymä, muut liittymät valtatiellä ovat liikennevalo-ohjattuja. Nopeusrajoitus on liikennevalo-ohjattujen liittymien kohdalla 60 km/h ja muualla 80 km/h.

Vaihtoehto 3. Valtatie parannetaan keskikaiteelliseksi ja 2+2-kaistaiseksi. Korvenkylän ja Jäälinjärven välillä valtatie sijoitetaan vaihtoehdon 2 tavoin uuteen maastokäytävään nykyisen tien länsipuolelle ja syrjään jäävä nykyinen valtatieosuus jää rinnakkaistieksi. Jäälinjärveltä Kiiminkiin valtatie parannetaan nykyisellä paikallaan. Kaikki tieosuuden liittymät tehdään eritasoliittyminä. Nopeusrajoitus on keskeisellä hankealueella 100 km/h.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä Väylävirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue päättävät, mihin vaihtoehtoon pohjautuen valtatietä 20 ryhdytään parantamaan. Vaihtoehdon valitsemisen jälkeen laaditaan yleissuunnitelma vuoden 2025 aikana.

Sekä YVA että yleissuunnitelma tehdään avoimesti kuntalaisia tiedottaen ja osallistaen. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin yleisötilaisuuksissa ja työpajoissa. Tiedot hankkeen etenemisestä ja tulevista yleisötilaisuuksista kootaan hankkeen www-sivuille: https://vayla.fi/vt-20-korvenkyla-kiiminki.