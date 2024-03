Naantalin Kaivohuoneella huippukeikkoja koko kesäkauden ajan

NAANTALIN KAIVOHUONEEN KESÄ KÄYNNISTYY 22.4. 18.4.2016 08:06:00 EEST | Tiedote

Länsirannikon legendaarisimman keikkapaikan kesän ensimmäiset artistit on julkaistu, ja kauden avajaisia vietetään 22.4. Tänäkin vuonna lavalle nousee kuumimmat suomalaisartistit, ja bilekeikkojen lisäksi luvassa on entistäkin monipuolisempaa menoa. Myös keittiön puolella on luvassa kesäuutuuksia ja tietenkin vapun ja äitienpäivän juhlalounaat.