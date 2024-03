Anna Härmälän kansainvälistä huomiota saanut sarjakuva yksinhuoltajuudesta ilmestyy 2.4.

Elämän ihme, vauva, muuttaa Mian elämässä kaiken. Lopullisesti elämä mullistuu, kun vastasyntyneen isä jättää Mian. Vaikka sinkkumutseja on vain yksi, kaikkea on yhtäkkiä moninkertainen määrä: yöheräämisiä, vaipanvaihtoja, kauppareissuja, epävarmuutta, neuvolakäyntejä, itkuja ja vauvamuskareita.

Väsymys on kaikennielevä, loputon ja upottava, eikä sitä ymmärrä kukaan. Eivät ystävät tai toiset äidit, jotka ovat kaikki tasapainoisia ja onnellisissa parisuhteissa, joissa heidän jalkojaan hierotaan, heille laitetaan ruokaa ja heitä rakastetaan ja kuunnellaan. Vai onko se sittenkään niin? Ja miten pikkuvauvan äitinä oikein deittaillaan?

Sinkkumutsi kertoo humoristisesti ja suorasukaisesti vanhemmuudesta, jätetyksi tulemisesta, yksinäisyydestä, sinkkuudesta, häpeästä ja sieltä ylös kömpimisestä.

Anna Härmälä on opiskellut taidetta ja visuaalista viestintää Suomessa ja Norjassa. Hänen internetissä julkaisemansa puoliomaelämäkerralliset sarjakuvastripit sinkkuäitiydestä herättivät laajaa kansainvälistä huomiota. Härmälä on aiemmin julkaissut lasten kuvakirjoja, ja hän työskentelee Länsi-Uudenmaan kansanopiston taidelinjan johtajana. Sinkkumutsi on Härmälän ensimmäinen sarjakuvaromaani, ja se ilmestyy 2.4.2024 yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.