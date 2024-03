SDP:n Kimmo Kiljunen: Ministeri Tavion vastaus ei tyydytä – Suomen apua YK:n avustusjärjestölle tulee jatkaa pian

– Kysyin ministeriltä, mihin tietoihin perustuen tarkalleen hän teki päätöksen jäädyttää tukensa, ja onko Suomen hallituksella asiassa jotain sellaista tietoa, jota esimerkiksi komissiolla ei ole, Kiljunen sanoo.

Ministerin antama vastaus 15.3. ei kuitenkaan tyydytä. Tavion mukaan hän on tehnyt päätöksen UNRWA:n ”työntekijöihin kohdistuneiden syytösten ja saatujen tietojen perusteella”.

– On hyvin outo tilanne, kun ministeri Tavio vastaa näin pintapuolisesti erittäin tärkeään kysymykseeni. Vastaus kertoo kuitenkin sen, että Suomen päätöksen tueksi ei siis ole olemassa konkreettisia todisteita Israelin julkisten syytösten lisäksi.



UNRWA-rahoituksensa syytösten jälkeen jäädyttäneistä maista Ruotsi, Kanada ja Australia ovat jo päättäneet jatkaa tukeaan järjestölle saatujen ja meneillään olevien selvitysten perusteella. Myös komissio jatkaa UNRWA:n rahoitusta 68 miljoonalla.



Suomen rahoituksen jatkamisessa on ministeri Tavion vastauksen mukaan keskeistä varmuus UNRWA:n riskienhallintatoimien riittävyydestä.



– Tämä vastaus ei tyydytä. Ruotsi, Australia, Kanada ja komissio ovat olleet tyytyväisiä jo annettuihin selvityksiin ja jatkaneet tukeaan, erityisesti tunnistaen UNRWA:n kriittisen roolin alueella siviilien avustamiseksi. Suomen tulee seurata nopeasti perässä, sillä Gazan tilanne on katastrofaalinen, Kiljunen päättää.