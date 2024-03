SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii hallitukselta toimia Itä-Suomen ja Kymenlaakson alueiden elinvoiman turvaamiseksi 20.3.2024 13:32:02 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on syvästi huolissaan Itä-Suomen ja Kymenlaakson alueiden elinvoimaisuuden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Näiden alueiden kehittäminen on nyt kiireellisempää kuin koskaan. – Hallituksen on aika herätä ja tunnustaa Itä-Suomen sekä Kymenlaakson merkitys koko maamme talouden ja turvallisuuden kannalta, Werning vaatii.