Pääsiäisenä perinteiset herkut pitävät pintansa - pöydässä voi kuitenkin yllättää lakritsimämmi tai LEGO-kukat

Mämmi on perinteinen herkku, joka kuuluu edelleen suomalaisten pääsiäispöytään. S-ryhmän myyntidata kertoo, että mämmi käy erityisen hyvin kaupaksi Etelä-Savon ja Kainuun alueilla, ja sillä herkuttelevat nuoria useammin vanhemmat ikäpolvet. Mämmi tarjoillaan yleensä sellaisenaan sokerin ja kerman, maidon tai vaniljakastikkeen kanssa. Viime vuosina mämmin käyttö erilaisissa leivonnaisissa ja jälkiruoissa on kuitenkin yleistynyt.

”Mämmin suosio on pysynyt melko tasaisena vuodesta toiseen. Perinneherkun valikoima on viime vuosina kasvanut ja mämmiä löytyykin nykyään monen kokoisissa pakkauksissa sekä useissa eri mauissa kuten vaniljan, salty caramelin ja lakritsin maustamana. Vaihtoehdoista huolimatta perinteinen mämmi maistuu suomalaisille kuitenkin parhaiten ympäri maan ja mitä isommassa rasiassa sen parempi: isojen, yli 500 gramman pakkausten osuus mämmin kilomyynnistä on jopa 90 prosenttia,” kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

Suklaamunat ovat pääsiäisenä erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Viime vuonna S-ryhmän ruokakaupoista ostettiin pääsiäisen ympärillä eniten Fazerin Mignon-munia, Kinder-yllätysmunia ja Rainbow ruohomunia. Kestosuosikkien ohella valikoimaan palanneista Fazerin Pätkis- ja Dumle-moussemunista sekä uudesta Kiroileva Siili -yllätysmunasta odotetaan tämän vuoden hittejä.

Mämmin ja suklaan lisäksi suomalaiset herkuttelevat pääsiäisenä myös muun muassa erilaisilla lammastuotteilla, tuoreella kalalla, sesongin tankoparsalla ja pääsiäislimpulla. Sitruunakakulla ja pashalla on edelleen paikkansa pääsiäisen jälkiruokapöydässä. Monissa kodeissa perinteisiin kuuluu myös grillikauden aloitus.

”Lammas on monille kiinteä osa pääsiäisen ruokapöytää ja pääsiäinen onkin edelleen sen ylivoimaisinta sesonkia: noin puolet lampaanlihan vuosittaisesta kilomyynnistä tehdään pääsiäisen ympärillä. Myös tuoreen kalan kysyntä kasvaa pääsiäisen alla ja myymme pääsiäisviikolla tuoretta kalaa noin puolet enemmän kuin normaalina viikkona”, Oksa kertoo.

Kukat ja koristeet ovat oleellinen osa pääsiäisen juhlaa

Pääsiäiselle tyypillisten värikkäiden serviettien ja kynttilöiden ohella monissa kodeissa myös kukat tuovat sesonginmukaista tunnelmaa.

”Pääsiäisviikko on tulppaanimyynnin vilkkain viikko, mutta tulppaanien ohella myös narsisseja ja helmililjoja löytyy pääsiäisenä useista ostoskoreista. Kukkavalinnoissa voi kuitenkin kirjaimellisesti myös leikitellä. Odotamme Prismoissa myytävän LEGO-sarjan kukista tänä vuonna yllättäjää perinteisten pääsiäiskoristeiden rinnalle. Esimerkiksi sarjan keltaiset narsissit ja lootuskukat ovat hauska ja pitkäikäinen katseenvangitsija pääsiäiskoristeluunkin” vinkkaa Oksa.

Suomalaisten pääsiäisperinteisiin kuuluvat edelleen myös rairuoho ja virpominen. Viime vuonna virvonta palautui jo koronavuosien jäljiltä ja odotettavissa on, että tänäkin vuonna kodin askartelutarvikkeiden kuten koristehöyhenten, paperiliimojen ja teippien ostaminen lisääntyy pääsiäisen alla virpomisaskartelun myötä. Viime vuonna palmusunnuntaita edeltävällä viikolla liimojen ja teippien myyntimäärät kasvoivat S-ryhmän kaupoissa noin 50 prosenttia sitä edeltäviin viikkoihin verrattuna.

Inspiraatiota ja ideoita pääsiäiseen sekä muihin juhliin saa pääsiäisviikolla ilmestyvästä Yhteishyvän uudesta Juhlat-kirjasta. Kirja löytyy Prismoista ja S-marketeista kautta maan, ja se sisältää yli 100 reseptiä sekä ohjeita kodin pieniin ja suuriin juhliin.

Ruokakaupat palvelevat pääsiäisostoksissa läpi pyhien

S-ryhmän ruokakaupat ovat tänäkin pääsiäisen auki laajoilla aukioloajoilla. Oman myymälän aukioloajat voi tarkistaa ruoan verkkokaupasta S-kaupat.fi. Pääsiäisostoksiaan voi helpottaa tekemällä niitä jo ennen suosituinta kauppapäivää eli kiirastorstaita tai tilaamalla pääsiäisruoat verkkokaupasta. Verkkokaupassa olemme lisänneet tilausikkunoiden määrää viime vuodesta niin Prisman, S-marketin kuin Salen, Alepan ja Food Market Herkun puolella.