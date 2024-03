Schneider Electric ja NVIDIA suunnittelevat yhdessä AI-datakeskusten referenssimalleja

Suomalaiset taklasivat vuodenvaihteen sähkölaskuja aktiivisesti älykotien avulla 6.2.2024 10:37:11 EET | Tiedote

Wiser-älykotituotteilla suoritettiin joulu- ja tammikuun aikana yhteensä 18 miljoonaa toimintoa Suomessa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna toimintojen määrä on kahdeksankertaistunut. Vastaavana aikana kotikohtaisten suoritettujen toimintojen määrä keskimäärin nelinkertaistui vuodentakaiseen verrattuna Talven suurimmat hittituotteet ovat olleet älykkäät termostaatit ja pistorasiat. Lisäksi lämpötila- ja kosteustunnistimien myynti on kasvanut. Tänäkin talvena puhuttanut sähkön hinnan vaihtelu yhdessä kylmän talven kanssa ovat saaneet suomalaiset käyttämään älyään talvesta selviämiseen. Wiser-älykotijärjestelmän käyttömäärät ovat kasvaneetkin vuoden takaisesta huimasti, mikä osaltaan kertoo siitä, että äly on tullut olennaiseksi osaksi kotien energianhallintaa. – Pohjolan kylmät ja vaativat olot ovat älykotivalmistajille haastavia. Markkina-alue itsessään on pieni, mutta laitteilta ja ratkaisuilta vaaditaan täällä erinomaista toimivuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Wiser-ä