30-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävän Helena Sinervon uutuusromaani Kirkasta ja välähtelevää paljastaa kiiltävän, muovisen pinnan alla lymyilevien tekojen seuraukset

Tamperelaislähiössä eletään 1970-luvun taitetta, ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat. Muovi saapuu säihkyen sekatavarakauppaan jogurttipurkkien, ämpäreiden ja polyesterin muodossa, auttaa kauppiaita pakkaamaan elintarvikkeita ja tehdasta tahkoamaan lisää ihania tavaroita.

Reetta ja Petri tarkkailevat lastensilmin lähiön ihmisiä, ja eri henkilöiden kautta avautuu liikuttava kuva ajasta, jolloin katse kohti tulevaa on kirkas. Mutta kepeys ja luottavaisuus näyttävät myöhemmin erilaisilta, muovin kiiltävän ja viattoman pinnan alla lymyää tekojemme painavuus.

– Lajikato ja muoviintuminen, luonnon kutistuva tila järkyttävät minua henkilökohtaisesti. Jokunen vuosi sitten yhtäkkiä tajusin, että nykyinen urbaani elämäntapa kauppakeskuksineen, valmisaterioineen ja ruokalähettipalveluineen on "syntynyt muovista". Oivallus inspiroi, ja aloin suunnitella aiheesta romaania, Helena Sinervo sanoo.

Muovi on Sinervon romaanin olosuhde, sen välityksellä kirja kertoo innostuksesta ja onnen etsinnästä, siitä mikä ihmistä ajaa eteenpäin, mitä sivuutetaan ja millaisia seurauksia näillä on.

Kirkasta ja välähtelevää ilmestyy 21.3.2024.

Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Anna Saksman.

Helena Sinervo (s. 1961) on runoilija, kirjailija ja suomentaja, joka viettää tänä vuonna 30-vuotistaiteilijajuhlaansa. Hänen esikoisteoksensa Lukemattomiin julkaistiin vuonna 1994. Sinervo on voittanut muun muassa Finlandia-palkinnon, arvostetun Tanssiva karhu -runopalkinnon kahdesti ja hänelle on myönnetty Aleksis Kiven rahaston elämäntyöpalkinto. Sinervon runoja on käännetty yli 30 kielelle.