Kansainvälinen yksinhuoltajapäivä 21.3.2024 - Yhden vanhemman rakkaus riittää, mutta perheet ansaitsevat myös tukea

Yhden vanhemman perheeksi tullaan moninaisia reittejä esimerkiksi vanhempien eron kautta, harkitulla päätöksellä hankkia lapsi itsellisesti lahjasoluhoidoilla tai leskeytymisen seurauksena. Joka kolmas lapsi elää jossain elämänsä vaiheessa yhden vanhemman perheessä. Lapsen on hyvä kasvaa yhden vanhemman kanssa, mutta vanhemmilla on myös erityisiä haasteita esimerkiksi perheen ja työn yhdistämisessä ja riittävän toimeentulon hankkimisessa.

Sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat erityisesti yhden vanhemman perheisiin



Unicefin vuoden 2023 lopussa julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomessa yhden vanhemman perheen lapset elävät yli kahdeksan kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin kahden vanhemman perheen lapset. Sosiaaliturvan on osoitettu olevan yksi vaikuttavimmista keinoista lapsiperheköyhyyden vähentämisessä.

- Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset kohdentuvat kuitenkin erityisesti jo valmiiksi pienituloisiin yhden vanhemman perheisiin, kertoo Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toiminnanjohtaja Terhi Rapeli.

- Samalta vanhemmalta saattaa yhtäaikaisesti poistua asumistuki ja pienentyä toimeentulotuki ja työttömyysturva. Lisäksi esimerkiksi pienen koululaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmille usein sopivan osa-aikaisen työn tekeminen ei välttämättä ole enää taloudellisesti mahdollista, huokaisee Kavonius.



Palvelut auttavat arjessa ja perheen ja työn yhdistämisessä



Yhden vanhemman perheitä huolestuttaa esimerkiksi se, miten lapsille käy vanhemman sairastuessa. Kuka silloin vie lapsen päiväkotiin, kuka hoitaa vauvaa, kuka tekee ruokaa? Lakisääteistä kotipalvelua olisikin saatava silloin, kun siihen on tarvetta.

Vanhemmat haluavat tehdä töitä, ja epäsäännöllisistä työajoista saatavat lisät ovat välttämätön tulonlisäys monille perheille.

- Perheen ja työn yhdistämisessä on kuitenkin suuria haasteita. Päiväkoti-ikäisen lapsen vuorohoitopaikkaa voi joutua odottamaan pitkään tai se sijaitsee kaukana. Pienten koululaisten ilta- ja yöhoitoa ei kaikilla paikkakunnilla ole saatavilla ollenkaan, kertoo Kavonius.

Pahimmillaan yksin perheen arkea pyörittävän vanhemman on luovuttava työstä, koska hän ei voi jättää pientä koululaista tai erityistä tukea tarvitsevaa lasta yksin kotiin.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto haluaakin kansainvälisenä yksinhuoltajapäivänä nostaa esiin sen, että perheet pystyvät vaikka mihin, kun he saavat ansaitsemansa tuen.

- Kattavalla sosiaaliturvalla ja palveluilla tuetaan vanhempia huolehtimaan mahdollisimman hyvin lasten hyvinvoinnista ja kasvatuksesta, muistuttaa Rapeli.