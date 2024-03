PSOASin opiskelijatornitalo UNO valmistui – opiskelijat muuttavat maaliskuun lopussa

Oulun Välkkylässä sijaitsevaan UNOon valmistui 171 asuntoa, joista valtaosa on yksiöitä. Yksinasumisen vastapainoksi oleskelu-, liikunta- ja muut yhteiset tilat edistävät yhteisöllisyyttä ja sijaitsevat talon parhailla paikoilla.

”UNO on herättänyt opiskelijoissa suurta kiinnostusta. Normaalisti näin keväisin aktiivisia asunnonhakijoita on liikkeellä vähän ja poismuuttoja on enemmän kuin uusia alkavia vuokrasopimuksia. UNOon on silti riittänyt tulijoita ja torni on jo nyt melkein täyteen vuokrattu. Hyvä kysyntä kertoo siitä, että olemme onnistuneet tavoitteissamme. Olemme luoneet ainutlaatuisen opiskelija-asuntokohteen, josta löytyy sekä toivottuja yksiöitä että opiskelija-asumisessa harvoin tässä mittakaavassa nähtyjä yhteistiloja edullisella vuokratasolla”, kertoo palvelupäällikkö Jari Simonen PSOASilta.

Opiskelijoita odottavat ainutlaatuiset yhteistilat, minkä ansiosta oma arki laajenee omasta asunnosta koko taloon. UNOn sisääntulokerros on yhtä suurta olohuonetta, josta löytyy oleskelutilat, kahvinkeittonurkkaus, opiskelutiloja sekä kattavasti varustettu pesula. Opiskelijat ovat itse päässeet vaikuttamaan alakerran yhteisten tilojen sisustukseen.

Tornitalon ylimmässä kerroksessa sijaitsee huippuluokan kuntosali merinäköaloineen sekä saunaosasto, juhlatila ja iso lasitettu terassi. Opiskelijoiden käytössä on myös polkupyörätilat, joissa on mahdollisuus paitsi säilytykseen myös pyörän pesuun ja huoltoon. Lisäksi pihalla on grillikatos ja tulossa vielä mahdollisuus muun muassa petankin pelaamiseen.

”UNOssa on paljon tavanomaisesta asuintalosta poikkeavia suunnitteluratkaisuja, joiden tavoitteena on tukea asukkaiden yhteisöllisyyttä ja spontaanien arjen kohtaamisten syntymistä. Esimerkiksi lasiseinäiset pyykinpesutilat on sijoitettu näkyvästi yhteisten oleskelutilojen keskelle, jolloin pyykinpesun yhteydessä on luonteva mahdollisuus seurustella muiden asukkaiden kanssa tai vaikka seurata porukalla futismatsia”, kertoo UNOn pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Jaakko Kallio-Koski Swecolta.

Suomen siistein työmaa takasi laadukkaan lopputuloksen ja sisäilman

53,4 metriä korkeaksi nousseen UNOn rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2022. Suomen siisteimmäksi työmaaksi julistautuneen UNOn työmaa panosti koko rakentamisen ajan siisteyteen, mikä takasi laadukkaan lopputuloksen ja puhtaan sisäilman valmiissa tornitalossa. UNO on Oulun ensimmäinen asuintalo, joka on toteutettu P1-puhtausluokassa koko rakennuksen osalta.

Suomen siistein työmaa oli myös turvallinen ja viihtyisä paikka työskennellä. UNOn työmaa tuli toiseksi vuoden 2023 valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa.

”Opiskelijatornitalo UNOlle oli kovat laatutavoitteet, ja torni valmistui aikataulussa, laadukkaasti ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö kaikkien projektin osapuolten kesken toimi loistavasti, ja olemme koko hankkeen ajan hyvässä yhteishengessä ja nopeasti löytäneet ratkaisuja eteemme tulleisiin asioihin. Iso kiitos kuuluu myös työmaalle, joka Suomen siisteimpänä mahdollisti terveellisen ja turvallisen UNOn niin tekijöille, rakennukselle kuin asukkaille”, kertoo Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.

Yhteistoiminnallisella KVR-urakalla parhaaseen lopputulokseen

UNO suunniteltiin ja rakennettiin A-Insinöörien kehittämänä yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa tavoitteet ja kustannusraamit asetettiin PSOASin, arkkitehtien ja suunnittelijoiden sekä Laptin yhteistyönä. Hankekokonaisuuteen kuului myös pysäköintitalo.

”UNO on poikkeuksellisen upea talo erityisesti yhteistiloiltaan. Hanke saatiin liikkeelle ARA-raameissa keskellä pahinta hintakriisiä. Millään muulla kuin yhteistoiminnallisella muodolla tämä tuskin olisi onnistunut. Hankekokonaisuus on myös pysynyt budjetissaan, ja valmistui komeana suunnitellussa aikataulussa”, kertoo rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä.

UNOn pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä sisustussuunnittelusta vastasi Sweco. Hankkeen toteutti Lapti. Rakennuttamis- ja valvontatehtävistä vastasi A-Insinöörit.

