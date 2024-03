Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa

Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan on parantunut entisestään, sillä kouluarvosana on jo 8,5. Puun myyntipäätökseen vaikuttavista tekijöistä puun hintatason merkitys on noussut viime vuosina voimakkaasti. Kuluvana vuotena puun hintatason vaikutuksen puukaupan myyntipäätökseen mainitsee yli puolet vastaajista.

”Puun hintatiedon merkitys puukaupan myyntipäätökseen on kasvanut merkittävästi. Metsänomistajat haluaisivatkin puumarkkinatietoja jatkossa metsänhoitoyhdistyksen välittämänä. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen kautta toteutettavien valtakirjakauppojen osuus on kasvussa. Palvelutoiveisiin vastataan kehittämällä metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita erityisesti OmaMetsä-palvelun kautta”, toteaa MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.

Puunmyyntien aktiivisuudessa korostuu erityisesti alle 45-vuotiaat metsänomistajat, joilla on eniten puunmyyntiaikeita kuluvalle ja ensi vuodelle. He erottuivat myös tyytyväisyydessään toteutuneisiin puukauppoihin. Metsätutka-kyselyssä seurantaan myös metsänomistajien luottamusta talouteen. Siinäkin korkein luottamus yleisesti talouteen on nuoremmilla metsänomistajilla.

”Metsätutka-kysely osoittaa, että puumarkkinat ovat toimineet viime vuosina metsänomistajien kannalta oikeasuuntaisesti. Puulla on ollut kysyntää ja metsänomistajat ovat tarjonneet puuta hintatason noustessa. Näin puumarkkinat ovat toimineet markkinalähtöisesti”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä helmi-maaliskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 502, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puh. 044 373 9377

Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810