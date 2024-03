Vuoden Hyvä YVA -palkinto valtatien 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki-hankkeelle

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA -palkinnon ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle menettelylle. Palkitun Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma-Eurajoki-hankkeen tavoitteena on kehittää valtatietä 8 siten, että parannetaan valtatietä sekä liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti Rauman seudulla. “Hankkeen toteuttamista on tutkittu ja hankkeen vaikutuksia arvioitu aitojen ja riittävien hankevaihtoehtojen pohjalta” palkintoraati kiittelee. YVA-menettelyllä on ollut myös selkeä ja vuorovaikutteinen rooli hankkeen suunnittelun etenemisessä.

Palkitussa hankkeessa on panostettu vuorovaikutteisuuteen ja aineistojen lukijaystävällisyyteen

Yva ry:n palkintoraati kiittää erityisesti hankkeen arviointiselostusta, joka on palkintoraadin mukaan toteutettu ihminen kirjoittaa ihmiselle -periaatteella. Arviointiselostuksen tavoitteita, sisältöä ja arvioinnin etenemistä on avattu monipuolisten lukuohjeiden avulla, mikä auttaa lukijaa arvioinnin ja sen kohdentumisen seuraamisessa. Arviointiselostus on selkeä ja yleistajuinen, mutta se ei kuitenkaan jätä asiantuntijaroolissa olevaa tai lisätietoa toivovaa lukijaa huomiotta.

-Selostus on laadittu ansiokkaasti ja laajasta kokonaisuudesta huolimatta saatu sellaiseen muotoon, että lukija sen ymmärtää selkeästi. Suuri kiitos kuuluu tästä arviointiselostuksen laatineelle konsulttiryhmittymälle ja siellä mukana olleille, erityisesti YVA-vastaavalle Taina Klingalle, toteaa hankkeesta vastaava projektipäällikkö Timo Bäcklund. Lisäksi Bäcklund haluaa välittää kiitokset kaikille muille hankkeessa mukana olleille. Hankkeessa on käyty laajaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa.

Palkintoraati toteaa myös, että YVA-menettelyn vuorovaikutteinen rooli ja tarkoitus väyläsuunnittelun monivaiheisessa suunnitteluprosessissa on hyödynnetty hyvin. Hankkeen aikana on toteutettu monipuolisesti osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia järjestämällä muun muassa työpajoja, yleisötilaisuuksia ja karttapalvelu. Palautetta on ollut mahdollista antaa läpi menettelyn ja palautteilla on ollut merkitystä muun muassa hankevaihtoehtojen muodostumiseen.

- Erityisen ilahduttavaa oli se, että yleisön antama palaute vaikutti hankkeen jatkosuunnitteluun. Myös yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antama lausunto huomioitiin vaikutusten arvioinnissa, kertoo hankkeessa yhteysviranomaisen edustajana toiminut johtava asiantuntija Asta Asikainen.

Hankkeen arviointiaineiston huolellisesta ja raikkaasta toteutuksesta ja ansiokkaasta visuaalisuudesta on saatu myös kiitosta. Arvioinnin tuloksia ja osallispalautetta on esitetty laadukkaasti toteutetulla kartta- ja kuvamateriaalilla. Arviointiselostuksen tavoitteena olleeseen lukijaystävällisyyteen on panostettu ja sen leima näkyy läpi arviointiaineiston kattavasti.

Yhteysviranomaisen mielestä palkittu hanke oli kaiken kaikkiaan onnistunut YVA-menettely.

-Hankkeen YVA-menettely on kokonaisuus ja tavoite on se, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. Tämän hankkeen yhteydessä tavoite vaikutti toteutuneen, toteaa Asta Asikainen.

YVA-aineistoon voi tutustua osoitteessa: www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Lisätietoa:

Yva ry

Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat YVA-alan vuotuisen päätapahtuman YVA-päivän järjestäminen sekä vuoden Hyvä YVA- ja Hyvä SOVA -palkintojen myöntäminen. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä palkinnoista https://www.yvary.fi/