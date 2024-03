Ikäihmisten palveluverkkoa käsitellään nyt toimitilatasolla

Aluehallitus hyväksyi 20.11.2023 ikäihmisten palvelujen IKI2035-kehittämisohjelman. Osana ohjelman toimeenpanoa on selvitetty ikäihmisten eri palveluiden palveluverkkoa toimitiloineen.

Palveluverkkoa varten on arvioitu jokaisen tilan toiminnallisuutta, kiinteistön teknistä kuntoa sekä alueen asukkaiden pitkäaikaista palvelutarvetta. Lisäselvittelyä tarvitaan erityisesti niissä tiloissa, joissa tekninen tai toiminnallinen kunto ei ole riittävä, käyttötarkoituksen muutos vaatii lisää selvitystä tai alueella on ylikapasiteettia.​

Taustalla valtakunnallinen rakennemuutos

Palveluverkossa on tarve kehittää ikäihmisten palvelurakennetta taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla myös tulevaisuutta ajatellen.

- Ketään ei jätetä ilman apua. Ikääntyneille järjestetään lakiin perustuvia palveluja, kuten ympärivuorokautista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista. Tilojen tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki asettaa myös kiinteistöille vaatimuksia, sanoo ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki.

Pirkanmaalla yhteisöllistä asumista on toistaiseksi vielä liian vähän mutta ympärivuorokautista palveluasumista on riittävästi. Tavoitteena on myös lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoavien lähitorien tarjontaa koko Pirkanmaalla.

- Myös lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista muun muassa omaishoidon lomituksiin tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Lisäystarve voitaisiin kattaa ainakin osittain laitoshoidon tilojen käyttötarkoituksen muutoksella, jos muutoskustannukset ovat kohtuullisia.

Aluehallitus seuraa ja tarvittaessa korjaa ikäihmisten palveluja koskevaa ohjelmaa.

Katso yksityiskohtaisemmat tiedot toimitiloista

Aluehallituksessa viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus





Aluehallitus käsittelee 25.3. myös hyvinvointialueen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta viime vuodelta. Hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 oli 136,5 miljoonaa euroa, joka oli 54,7 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Taloustilanne ja ennuste synkkenivät loppuvuotta kohden selvästi.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi esityslistalla on seuraavia asioita: