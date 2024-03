Kangasalle esitetään kolmea uutta luonnonsuojelualuetta

Kangasalan joukkoliikennematkojen määrä uuteen ennätykseen vuonna 2023 19.3.2024 12:33:20 EET | Tiedote

Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä on kasvanut Kangasalla huomattavasti koronavuosien jälkeen. Vuonna 2022 joukkoliikennematkoja tehtiin 1 054 508. Vuonna 2023 joukkoliikenteellä matkustettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jolloin matkoja tehtiin 1 227 488. Vuonna 2023 joukkoliikennematkoja tehtiin siten yli 16 % enemmän kuin vuonna 2022. Kangasalan kaupunki panostaa merkittävästi joukkoliikenteeseen. Kangasalan kaupunki rahoittaa joukkoliikennettä noin 1 900 000 eurolla vuodessa, mikä sisältää nykyisten linjojen liikennöinnin Kangasalan kaupungin alueella sekä lippujen asiakashintojen alentamisen. Joukkoliikenteen kehittäminen on pitkän aikavälin tärkeä strateginen tavoite Kangasalan kaupungissa. Kangasalan keskustasta pääsee Tampereelle ruuhka-aikaan jopa 7,5 min. välein. Aikaisempien vuosien lisäpanostuksella on saavutettu erinomainen joukkoliikenneyhteys Kangasalan nauhataajaman ja Tampereen välillä, mikä lisää Kangasalan kaupungin vetovoimaa, positiivista imagoa ja hou