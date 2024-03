Ulkomaisen kaunokirjallisuuden uutuuksissa tositarina tytöstä, jonka kohtalo muutti historiaa sekä huippusuositun ruotsalaiskirjailijan uuden koukuttavan jännityssarjan aloitus

Ellie Midwood: Tyttö joka pakeni Auschwitzista

Palkitun bestseller-kirjailijan vaikuttava romaani perustuu tositarinaan Mala Zimetbaumista, jonka kohtalo muutti historiaa. Miljoonat ihmiset kävelivät sisään Auschwitzin porteista, mutta hän oli ensimmäinen nainen, joka pakeni.

“Saa otteeseensa ensimmäiseltä sivulta eikä päästä irti ennen kuin luet viimeisiä sivuja kyyneleet silmissäsi.” – Lukija-arvostelu, Goodreads.

Mala astui karjajunasta helvetin syvyyksiin. SS:n tulkkina hän käytti pian asemaansa pelastaakseen niin monta ihmishenkeä kuin mahdollista, salakuljettamalla leivänpaloja nälkäisille epätoivoisille.

Edward oli leirin veteraani ja poliittinen vanki. Vaikka hän näytti samalta kuin kaikki muut raidallisessa univormussaan ja pää ajeltuna, hän oli vastarintaliikkeen taistelija. Ja hänellä on pakosuunnitelma.

Kun he tapasivat, Auschwitzin synkkää varjoa valaisi toivon pilkahdus. Edward sai Malan uskomaan mahdottomaan. Huolimatta ympäröivistä vaaroista, loputtomista vartiotorneista, sotilaista ja valonheittimistä, lupaus oli annettu – he pakenisivat yhdessä tai kuolisivat yhdessä. Henkeäsalpaavan kaunis tarina osoittaa, että pimeydessä rakkaus voi olla valosi.

New Yorkissa asuva Ellie Midwood on palkittu kirjailija, jonka historialliset romaanit ovat yltäneet USA Today -bestsellerlistalle. Hän on natsi-Saksan historian asiantuntija ja monikielinen filosofi.

Anders de la Motte: Keräilijä

Keräilijä aloittaa suositun ruotsalaiskirjailijan koukuttavan Kadonneet sielut -jännityssarjan.

Rikostarkastaja Leonore Askerilla näyttää olevan Malmön poliisin vakavien rikosten yksikön johtopaikka käden ulottuvilla. Kaikki muuttuu, kun nuori pariskunta katoaa salaperäisesti ja kesken korkean profiilin rikostutkinnan johto päättääkin siirtää Askerin syrjään. Hän joutuu niin sanotun kadonneiden sielujen yksikön johtajaksi. Poliisiaseman kellarissa sijaitseva yksikkö erikoistuu ”outojen” tapausten tutkintaan.

Nöyryytyksestä huolimatta Asker uppoutuu yhteen erikoisista tapauksista. Joku asettelee pieniä pahaenteisiä hahmoja pienoisrautatien maisemiin, ja pian selviää, että yksi näistä edustaa todellista kadonnutta naista.

Tapauksen yhteys hylättyihin ja rappeutuneisiin paikkoihin saa Askerin ottamaan yhteyttä Martin Hilliin, arkkitehtuurin professoriin, joka on kiinnostunut urbaanista löytöretkeilystä. Pian Asker ja Hill alkavat epäillä, että näennäisen banaalin tapauksen takana piilee epätavallinen pahuus.

”Anders de la Motte on kirjoittanut äärimmäisen elegantin sarjamurhaajajuonen, joka sisältää myös paljon urbaania löytöretkeilyä.” – Dagens Nyheter.

”Keräilijä nappaa lukijan otteeseensa ensimmäiseltä sivulta alkaen, ja kannattaa olla valmis uhraamaan yöunet; tätä trilleriä on mahdotonta laskea käsistään.” – Göteborgs-Posten.

Kirja ilmestyy 19.3.2024.

Kirjan on kääntänyt Aki Räsänen. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.

Anders de la Motte (s. 1971) on entinen poliisi, joka debytoi vuonna 2010 palkitulla trillerillä Peli ja on siitä lähtien ollut yksi Ruotsin suosituimmista rikoskirjailijoista. De la Motte on kirjoittanut useita arvostettuja rikossarjoja, ja vuonna 2022 Ruotsissa ilmestynyt Keräilijä on hänen odotetun Kadonneet sielut -sarjansa ensimmäinen osa.