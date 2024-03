SAK ja sen jäsenliitot jatkavat lakkoja

– Olemme pettyneitä. Olemme toivoneet tasapuolisuutta ja pehmennystä työntekijöiden kannalta koviin toimiin. Hallitus ei tullut vastaan, vaan aikoo edelleen toteuttaa lukuisia elinkeinoelämän tavoitteita, jotka ovat työntekijöille kielteisiä. Useilla niistä ei ole vaikutusta työllisyyteen tai julkisen talouden tasapainoon. Niiden taustalla eivät olekaan asialliset vaan ideologiset syyt, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.

SAK on esittänyt jo aiemmin merkittävää vastaantuloa, jotta tulehtuneeseen tilanteeseen löytyisi jonkinlainen kompromissi. Tänään Eloranta esitti idean minimiehtojen turvaamisesta.

– Ehdotimme hallitukselle minimityöehtojen turvaamista seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Hallitus on todennut, ettei se tavoittele työehtosopimuksien yleissitovuuden tuoman minimiturvan poistamista. Se ei kuitenkaan hallitusohjelmaneuvotteluissa perehtynyt paikallisen sopimisen toteutuksen tarkkoihin seurauksiin. Aikalisän ansiosta olisi aikaa arvioida laajemman paikallisen sopimisen vaikutuksia, Jarkko Eloranta sanoo.

SAK:n hallitus päätti jatkaa jo aikaisemmin alkaneita lakkoja keskeytyksettä. Lakossa on yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Sähköliiton työntekijää.

– Meillä on valmius koska tahansa keskeyttää lakot, mikäli hallitus osoittaa ymmärrystä työntekijöiden huolille. Seuraavan kerran SAK:n hallitus kokoontuu arvioimaan tilannetta ja työtaistelutoimien jatkoa seuraavalla viikolla, Jarkko Eloranta kertoo.

SAK julkaisi tiistaina Verianilla 13.–17.3. teettämän kyselyn, jonka mukaan 54 prosenttia suomalaisista hyväksyy SAK:n ja sen jäsenliittojen lakot. Vahvinta tuki on nuorten, naisten ja työntekijöiden keskuudessa.

- Meillä on edelleen kansan vahva tuki. Vaikka lakossa ovat vain tiettyjen alojen työntekijät, niin tämä on koko SAK:n yhteinen ponnistus. Päätöksemme työtaistelutoimien jatkosta oli yksimielinen. Me kaikki olemme kiitollisia lakkoilevien panoksesta. Tuemme heitä ja heidän ammattiliittojaan.

Elorannan mukaan Orpon-Purran hallituksen kylmä linja huolestuttaa työntekijöitä ja heidän etujärjestöjänsä.

– Hallitus on ollut alusta saakka kylmäsydäminen ja kovakorvainen tavallisten ihmisten huolille. Niin nytkin. Tämä ei lupaa hyvää tulevaisuuteen. Moni on tänään huolissaan, että mitähän hallituksen kehysriihi huhtikuussa tuo tullessaan.

Lakot ja niiden rajaukset päivitetään SAK:n sivulle www.sak.fi/liittotoimet ammattiliittojen antamien ilmoitusten jälkeen.