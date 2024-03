AKT jatkaa lakkoja, kyse on heikennyksistä, jotka muuttavat jokaisen suomalaisen työelämän nykyisiltä ja tulevilta sukupolvilta

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT pahoittelee lakoista aiheutunutta vaivaa ja harmia. Kuitenkin harmi on hyvin pientä suhteessa siihen, mitä on tulossa hallituksen puolelta. AKT puolustaa työntekijöiden asemaa, koska hallituksen tahto on tehdä työsuhteista epävarmempia ja lyhyempiä. Paikallisen sopimisen laajentaminen johtaa työehtojen polkemiseen. Taustalla näkyy elinkeinoelämän tavoite murtaa yleissitovuus eli luoda halpatyömarkkinat. Muutosten ei voi antaa mennä läpi ilman taistelua.

- AKT vastustaa hallitusohjelman toimia, joilla heikennetään laajasti työntekijöiden oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa. Suomeen tehdään nyt kahdet työmarkkinat. Kaikki ne oikeudet ja se hyvinvointi, jonka työntekijät nyt menettävät, mitään niistä ei saada takaisin, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

AKT:n ilmoittama työtaistelu koskee Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa. Työnseisaus jatkuu maanantaina 25.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 1.4. 2024 klo 06.00 ja koskee vetomestarinkuljettajia, liikenteenohjaajia ja rekkaselvittäjiä.

Toiseksi työtaistelu koskee AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealalla Neste Oyj:n varastojen operaattoreita. Työnseisauksen aikana ei tehdä maanantaista 25.3.2024 klo 06.00 maanantaihin 1.4..2024 klo 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.

Kolmanneksi työtaistelu koskee ahtausalan työtehtäviä alihankintatöineen AKT:n ilmoittamissa yrityksissä. Ahtausalalla työnseisaus alkaa maanantaina 25.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 1.4. 2024 klo 06.00.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Myös huoltovarmuus turvataan.

Lakon piirissä olevat yritykset on listattu AKT:n nettisivuilla. Nettisivuille akt.fi päivitetään uudet tiedot.