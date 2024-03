Jatkuva oppiminen työelämässä motivoi mutta myös kuormittaa

– Ollakseen kestävää oppimisen tulee olla jatkuvaa ja opitun tiedon laajasti hyödynnettävää sekä riittävän syvällistä, jottei se muutu ”kertakäyttöoppimiseksi”, apulaisprofessori Kaija Collin avaa tutkimustuloksia. Lisäksi opitun tulee olla siirrettävissä eri konteksteista toiseen, työntekijältä toiselle ja esimerkiksi koulutuksesta käytäntöön, jotta se ei rasita hyvinvointia. Työssä oppiminen ja hyvinvointi näyttävätkin kytkeytyvän vahvasti toisiinsa.

Tutkimuksen aineisto koostui 82 temaattisesta haastattelusta kolmessa eri työorganisaatiossa, sairaalassa, poliisilaitoksella ja ICT-alan organisaatiossa. Haastatteluaineisto analysoitiin temaattisen analyysin avulla ja tuloksia vertailtiin kolmen organisaation kesken.

Tulevaisuuteen tähtäävä oppiminen kestävintä

– Kiinnostavinta tuloksissamme oli havainto siitä, että oppiminen ja jatkuvasti lisääntyvät oppimisvaatimukset voivat positiivisista vaikutuksistaan huolimatta myös kuormittaa työntekijöitä, eli oppiminen voi paitsi tukea myös rajoittaa työhyvinvointia. Kiinnostava aiemmista tutkimuksista puuttunut havainto oli myös se, että tämä kuormituksen kokemus vaihtelee ajallisesti, kertoo Collin. Lyhyellä aikajänteellä oppiminen näyttäisi motivoivan ja inspiroivan, mutta jatkuessaan se kuormittaa työntekijää ja voi vaikuttaa myös esimerkiksi urasuunnitelmiin.

– Siksi proaktiivinen, tulevaisuuteen tähtäävä oppiminen on haastateltaviemme kokemuksen mukaan kestävintä, Collin huomauttaa.

Hyvinvointi on tulosten valossa yhtäaikaisesti sekä oppimisen edellytys että sen lopputulema.

– Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä erityisesti työssä tapahtuvan oppimisen kestävyydestä ja työhyvinvoinnin merkityksestä osana oppimisen kestävyyttä. Vaikka haastateltavat kaikissa organisaatioissa jakoivat kokemuksen siitä, että oppimisen kestävyyttä rakennetaan vahvasti työyhteisöissä ja työn käytänteissä, tarvitsemme vielä runsaasti tutkimusta siitä, miten oppimisen kestävyyttä tukevaa työyhteisöä rakennetaan ja johdetaan, Collin lisää.

Tutkimus on tehty Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo).

Linkki avoimeen tutkimusartikkeliin: Kaija Marjukka Collin, Marianne Jaakkola, Sara Keronen & Soila Lemmetty (2024) Sustainability of learning at work: experiences of police, hospital, and ICT personnel, Studies in Continuing Education, DOI: https://doi.org/10.1080/0158037X.2024.2314695