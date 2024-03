Anna-Sofia Bernerin uutuuskirja vie lukijan syvälle Yhdysvaltoihin ja valottaa, mitä maassa oikeasti tapahtuu

“Maa on suomalaisille samaan aikaan etäinen ja todella tuttu. Ihmisillä on Yhdysvalloista mielipiteitä, ja he kokevat maan omakseen, vaikka eivät olisi koskaan käyneet siellä. Tästä ristiriidasta syntyy tarve ja halu tietää enemmän”, Berner toteaa.

Amerikkaan ripustetaan toiveita, pelkoja ja lupauksia niin paljon, että on helppo unohtaa sen olevan ihan oikea paikka ja amerikkalaisten oikeita ihmisiä.

Kymmenen haavaa Amerikan sydämessä auttaa lukijaa ymmärtämään, miksi aborttikysymys kuumentaa amerikkalaisia, millaista on pelätä aseväkivaltaa kotikadulla ja miksi Yhdysvalloissa ihonväri yhä jakaa ihmisiä. Suurvallan huojunnalla on vaikutusta koko maailmaan ja entistä enemmän myös Suomeen, joka Nato-jäsenenä on aiempaa tiukemmin sidoksissa Yhdysvaltoihin.

Loppiaisena 2021 Anna-Sofia Berner näki lähietäisyydeltä, miten vaalitappiosta hurjistuneet Donald Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressin, maan demokratian pyhätön. Maailmaa järkyttänyt tapahtuma sinetöi Donald Trumpin presidenttikauden, mutta jätti amerikkalaista yhteiskuntaa rikkovat haavat auki.

“Toivon, että tämä kirja on lukijalleen opas, joka auttaa luomaan yhteyksiä asioiden välille ja näkemään ne uudessa valossa. Haluan välittää eteenpäin edes pienen osan siitä ilosta, jota olen kokenut aina, kun olen tajunnut Yhdysvalloista jotakin uutta”, Berner kommentoi.

Anna-Sofia Berner on kokenut toimittaja, joka on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomissa ja Washingtonin kirjeenvaihtajana. Hän on opiskellut arvostetussa Columbian yliopistossa New Yorkissa ja asui Yhdysvalloissa kuohuvina vuosina 2017–2021. Berner rakastaa amerikkalaisia diner-ravintoloita, vaihtuvia maisemia ja Willie Nelsonia.

Kymmenen haavaa Amerikan sydämessä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Emilia Howellsin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.4.

KUTSU ELOKUVANÄYTÖKSEEN

Osana kirjan julkistamista järjestetään erikoisnäytös, jossa median edustajilla on mahdollisuus katsoa ennakkoon kirjan teemoihin liittyvä, Kirsten Dunstin tähdittämä Civil War –elokuva. Elokuvan jälkeen Anna-Sofia Berner esittelee kirjan Tuomas Peltomäen haastattelemana.

Vuoden odotetuimpiin elokuviin kuuluva Civil War on tiivistunnelmainen, adrenaliinin ja jännityksen täyteinen toimintatrilleri, jonka kyydistä avautuu kuumottava näkymä jakautuneen Yhdysvaltojen lähitulevaisuuteen. Lee (Kirsten Dunst) yrittää selviytyä hengissä toimittajakollegoidensa kanssa eskaloituvan sisällissodan keskellä vaarallisella matkalla maan läpi kohti vielä toistaiseksi pääkaupungiksi kutsuttua Washington DC:tä. Lähitulevaisuuteen sijoittuvan dystooppisen toimintaelokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Oscar-ehdokas Alex Garland (Ex Machina). Civil War saa elokuvateatteriensi-iltansa Suomessa 19.4.2024.

Aika: tiistaina 16.4. klo 17.30-20.00

Paikka: Tennispalatsi, sali 2 (Helsinki)

Kutsu on avec. Paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi