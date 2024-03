Inga Maggan Puolikas tutkii ihmisyyden ja identiteetin teemoja saamelaisen ja suomalaisen kulttuurin lävitse

Ibbá palaa sukunsa kotipaikkaan Kutturaan. Hänen sisintään kalvaa kuitenkin vierauden tunne, ja hän alkaa pohtia, miksi ei osaa puhua saamea – ja miksi hänen ikääntyvät vanhempansa välttelevät aihetta.

Vähä vähältä Ibbá selvittää sukunsa saloja, jotka juontuvat sotienjälkeisiin vuosiin, kun syrjäkylien saamelaislapset koottiin lukuvuoden ajaksi kouluasuntoloihin ja he joutuivat eroon perheistään. Ibbán täytyy kysyä itseltään, mikä merkitys saamelaisuudella hänelle on.

– Uhanalaisten kielten, kuten Suomessa puhuttavien saamen kielten kohdalla jokainen kielen puhuja on niin tärkeä, että yksittäisten ihmisten lakatessa puhumasta kokonainen kieli on vaarassa kuolla. Kieli on kulttuuria kannatteleva itseisarvo, mutta sen menetys on tragedia myös kielen menettäneelle yksilölle ja tragedia siirtyy seuraaville sukupolville. Puolikkaan tarinassa kuvataan, kuinka kielellä voi ilmaista kuka on ja mihin yhteisöön ja kulttuuriin kuuluu, mutta siinä käy myös ilmi, mitä se että joutuu salaamaan taustansa, tekee ihmiselle, Inga Magga sanoo.

Puolikas julkaistaan 21.3.2024.

Teos ilmestyy kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Linda Tammela.

Inga Magga (s. 1983) on koulutukseltaan taiteen maisteri ja kirjallisuustieteen maisteri. Keväällä 2020 ilmestyi hänen esikoisromaaninsa Varjonyrkkeilijä, joka voitti Vuoden urheilukirja -palkinnon ja oli ehdolla myös Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

