Sukkahousut ja banaanit Suomesta tasoittivat tietä Viron demokratialle

Yli 30 vuotta on kulunut siitä, kun epävirallinen verkosto aloitti elintarvikkeiden, lääkkeiden, vaatteiden, laitteiden ja lelujen lähettämisen Suomesta Viroon. Harva tämän kansandiplomatian aloittajista on enää elossa, joten nyt onkin viimeinen mahdollisuus tallentaa omakohtaisia kertomuksia.

Tammikuussa 2024 Jyväskylän yliopistossa alkaneessa Fin-Est Connection -hankkeessa tutkitaan epävirallisia kontakteja ja kootaan verkostoissa mukana olleiden aikalaisten kertomuksia. Euroopan komission rahoittamaa MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions -hankkeen vastaavana tutkijana toimii tutkijatohtori Maarja Merivoo-Parro.

– Jenkki-purukumissa oli vapauden maku, Merivoo-Parro muistuttaa. Hän syntyi Virossa ja muistaa suomalaisten lähettämien pakettien vaikutuksen. – Vilpitön apu ihmiseltä ihmiselle auttoi virolaisia perheitä Neuvostoliiton taloudellisesta sekasorrosta huolimatta selviytymään ja myös menestymään. Näin maa sai loistavat lähtökohdat itsenäisyyteen, hän huomauttaa.

Ruohonjuuritason tutkimuksessaan Merivoo-Parro etsii linkkiä suomalaisen avun ja itsenäisen Viron menestyksen välillä. – Kun vertaa Viroa muihin entisiin Neuvostoliiton maihin, niin poliittinen ja taloudellinen kuilu on valtava. Haluan selvittää, mikä merkitys oli sillä, että muilla mailla ei ollut Suomen kaltaisia naapureita, hän kertoo.

Kun Merivoo-Parro suunnitteli tutkimushanketta, oli Euroopassa vielä rauha. Nyt kun Eurooppa on sodassa, aiheesta on tullut todella ajankohtainen. Mikä vaikutus yksilöllä on suurissa historiallisissa prosesseissa? Kuinka tukea kärsivää kansakuntaa? Näistä on taas tullut päivän kysymyksiä, joihin Merivoo-Parron kaksivuotinen hanke etsii vastauksia.

Lisätietoa: Maarja Merivoo-Parro

maarja.m.merivoo-parro@jyu.fi, +372 5696 6140

Lisätietoa tutkimushankkeesta:

Suomalaisten spontaani humanitaarinen apu itsenäistyvän Viron tukena: Henkilökohtaisista kohtaamisista kansakunnan menestykseen (Fin-Est Connection; MSCA Postdoctoral Fellowship):

https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/suomalaisten-spontaani-humanitaarinen-apu-itsenaistyvan-viron-tukena-henkilokohtaisista#toc--hankekuvaus-