Vaaleanpunaiset vantaalaiset iskevät Pogostalla – huoltopisteellä mämmiä vai muroja?

Lehmänkelloja, savua ja B-boys -tanssia. Ja kaikille kuuluvaa kannustusta.

Muun muassa tällaista ovat tarjonneet kulttimainetta kohti etenevän Downtown 65 -seuran Ultras eli kannattajajoukot, jotka ovat viime vuosina kiertäneet liikuntatapahtumissa ympäri maan.

”Kannustuspisteellä ei vain nökötetä kädet puuskassa, vaan se on aktiivista tekemistä. Jos kannustajien keskisyke on kuuden tunnin tapahtumassa alle 140 lyöntiä minuutissa, niin silloin ollaan menty niin sanotusti puolivaloilla. Mitä pidempään on kulkija reitillä aikaansa viettänyt, sitä kovempaa ja varmasti uniikimpaa kannustusta hän saa”, sanoo vantaalaisen rytmiryhmän Tatu Malinen.

Pinkkiä väriä tunnustavan seuran kalenterissa on joka talvi yksi hiihtotapahtuma, johon ladataan odotuksia ja tunnelmaa koko kauden edestä.



Lauantaina seura suuntaa Suomen itäisimpään massahiihtoon, Ilomantsissa järjestettävään Pogostan Hiihtoon. Matkaan lähtee reilu kolmannes seuran 76 jäsenestä.



Sääennusteen mukaan ladulla lykitään piirun plussan puolella nousevissa lämpötiloissa.



"Meillä on mukana todelliset märän kelin erikoismiehet. Myöskään kalustossa ei anneta yhtään tasoitusta. Huhu kertoo, että ryhmän suksihuollosta vastaavalle Kari Varikselle on tulossa perjantai-iltana noin 150 paria kapuloita valmisteltavaksi", Malinen lataa.

”Treenikilometrit porukalla vaihtelevat 6,5:sta reiluun kahteen tuhanteen. Yksi meistä on varmuudella käynyt Pogostalla aiemmin. Häneltä olemme kuulleet kehuja tapahtumasta ja reitistä”, Malinen sanoo.

Läpsyjä ladun varressa

Kannustusporukka keskittyy hiihtävien seurakavereidensa ja muiden hiihtäjien kannustamiseen stadionin tuntumaan pystytettävällä Ultras-pisteellä, jossa musiikki raikaa ja eväät maistuvat.



Seuran hiihtävät jäsenet liittyvät maaliin saavuttuaan hekin kannustuspisteen joukkoihin.

Miestin yhteinen motto on ”Tosissaan, mutta ei totisesti”. Tämä näkyy myös oman vuokrabussin erikoisissa ulkoteipeissä, joiden kautta hyvä meininki näkyy maantielläkin.

”Yksi arvoistamme on näyttävyys. Ei siinä ihan perusbussilla voida liikkeelle lähteä.”

Malinen sanoo, että seuran omatkaan hiihtäjät eivät tiedä, mikä Ultras-huoltopisteellä lopulta odottaa.



"Viime vuonna siellä tarjottiin mämmiä ja kermaa, jos joku näytti oikein uupuneelta. Huoltopisteen sisältö on joka kerta hieman erilainen – tärkeintä on, että ihan kaikkia kannustetaan.”

Malinen kannustaa muitakin liittymään tunnelmaan.

”Kaikki ovat tervetulleita tuomaan lisää volyymiä, torvia, lehmänkelloja tai mitä ikinä keksiikään. Toivottavasti saadaan kunnon karvevaalit käyntiin. Ilomantsi ja vatruskat, täältä tullaan!"



Rikkoutuuko 600 osallistujan raja?

Pogostan Hiihdon järjestäjät odottavat lähtöviivalle noin 600 hiihtäjää. Nyt listoilla on 530 nimeä.

”Toivotaan tietysti, että saadaan sataset rikki”, sanoo kilpailunjohtaja Antti Immonen Ilomantsin Urheilijoista.

Moni on viime päivinä lähestynyt järjestäjää ja kysynyt, kuinka lumi riittää.

”Lunta on tänä talvena onneksi satanut varastoon, ja lumi kyllä riittää. Latuhuollon kanssa seuraamme sään kehittymistä ja käymme tarvittaessa maastossa, jotta ladut ovat lauantaiaamuna mahdollisimman hyvässä iskussa.”