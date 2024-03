Suomi jatkoon Bocuse d’Or -kilpailuissa! Team Sipeläinen sijoittui kymmenenneksi

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Trondheimissa järjestettyyn Euroopan osakilpailuun osallistui 20 maata, joista 10 parasta valittiin tammikuun 2025 lopussa pidettäviin maailmanmestaruuskisoihin. Suomen edustaja Ismo Sipeläinen ja assistentti Kaisa Laanemäe sekä joukkueen valmentaja Kristian Vuojärvi sijoittuivat upeasti kymmenenneksi ja ovat siten mukana Lyonin loppukilpailuissa. Voiton vei Tanska, toiseksi tuli Ruotsi ja kolmanneksi Norja. Lopulliset pisteet päivittyvät myöhemmin.

Kilpailuannokset valmistettiin norjalaisesta porosta ja akvaviitistä sekä norjalaisesta Skrei- turskasta, kampasimpukoista ja kapakalasta. Porolautas-annos tarjoiltiin tuomaristolle ravintolamaiseen tyyliin. Turska-vatitehtävä esiteltiin kilpailua varten suunnitellulta tarjoiluvadilta. 20 hengen tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella.

Lautastehtävänä Sipeläinen tarjoili LIHA-nimisen annoksen, jonka innoittajana on maut Ismon lapsuudesta ja hänen näkemyksensä Suomen luonnosta. Annos sisälsi poron sisäpaistia päällystettynä pippurilla ja yrteillä. Paistirulla paistettiin poronkielivoissa. Lisäksi makuina oli selleri, puolukka ja ankanmaksa. Lisukkeena oli poron verestä tehty leipä, täytteenään karamelisoitua sipulia. Leipä glaseerattiin Linie akvaviitilla.

Vatitehtävänä Sipeläinen tarjoili tuomaristolle KALA-nimisen turska- ja kampasimpukka-annoksen, jota inspiroi raaka-aineiden luonnollinen elinympäristö. Raaka-aineiden luonnolliset muodot ja puhtaat maut toivat esiin niiden todellisen makupotentiaalin. Turskan persoonallista makua täydensivät kampasimpukan lisäksi, merilevä, marinoitu kyssäkaali sekä valkoherukka-jalapenokastike. Lisukkeina tarjoiltiin suomalaisella inkiväärillä ja omenalla täytetty tartaletti, sekä erikseen tarjottava yrttinen omena- kyssäkaali- hernelisuke uppopaistetuilla kapakala-perunafrityyreillä.

Sipeläisen menukokonaisuuden nimi, Less is more, korosti Suomen selkeää, yksinkertaista ja puhdasta tyyliä.

Vatitehtävän tarjoiluvadin suunnittelivat ja toteuttivat Saarikorpi Design Oy:n kultaseppämestari Kristian Saarikorpi ja korumuotoilija Kirsti Doukas.

Tuomareiksi kutsutaan jokaisen osallistuvan maan arvostetuimmat keittiömestarit. Suomen tuomarina toimi Tommi Tuominen, joka toimii Bocuse d’Or Academy Finlandin hallituksen puheenjohtajana.

Suomen matka jatkuu kohti Lyonissa tammikuussa 2025 pidettäviä loppukilpailuja.

Joukkue jatkaa kilpailukautta ja harjoittelua syksyllä, kun loppukilpailun pakolliset raaka-aineet ilmoitetaan.