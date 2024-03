Kvarnström (SDP): Synnytysosastojen tulevaisuudesta on syytä keskustella eduskunnan täysistunnossa

- Synnytysosastojen määrä on enemmän kuin puolittunut 1980-luvulta lähtien. Osa päätöksistä on tehty taloudellisista syistä, tärkein perustelu synnytysosastojen vähentämiselle on kuitenkin ollut potilasturvallisuus. Samaan aikaan pidentyneet etäisyydet muodostavat jo itsessään riskin synnytyksessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sairaaloiden ulkopuolella tapahtuvien synnytysten määrä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti, kertoo Kvarnström.

Nyt edellytetään, että sairaala hoitaa vähintään tuhat synnytystä vuodessa, muutoin toiminnalle vaaditaan poikkeuslupa. Asetettu työryhmä on kuitenkin raportissaan esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriötä pyydetään valmistelemaan päätöksiä, jotka vähentäisivät synnytysosastojen määrää entisestään, jopa merkittävästi, kun otetaan huomioon pula erikoistuneesta henkilöstöstä.

- Mielestäni meidän pitäisi päinvastoin pyrkiä säilyttämään jäljellä olevat synnytysosastot. Potilaiden turvallisuus on kaikkein tärkeintä, ja meidän on ilman muuta pyrittävä vahvistamaan sitä. Sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten määrän kasvattaminen ei kuitenkaan mitenkään vahvista oikeutta turvalliseen synnytykseen, Kvarnström sanoo.

Kvarnström muistuttaa myös, että THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler totesi Hufvudstadsbladetin haastattelussa 12.3.2024, että entistä parempien järjestelyjen ansiosta pienten synnytysyksiköiden perinataalikuolleisuus ei enää ole muita yksiköitä korkeammalla tasolla.

Kvarnströmin mukaan työryhmän raportti ja hyvinvointialueiden taloushaasteet ovat lisänneet epävarmuutta niin tulevien vanhempien kuin myös hoitohenkilöstön keskuudessa.

- Jo nyt useat hyvinvointialueet tarkastelevat palveluverkkoaan ja HUS-yhtymässä on valmistelussa virkamiesehdotuksia, jotka toteutuessaan johtaisivat synnytysosastojen sulkemiseen. Lisäksi virkamiespäätökselle päätettiin pitää Lohjan sairaalan synnytysosasto suljettuna ensi kesänä. Nyt tarvitaan pitkäjänteisyyttä synnytysten hoitamiseen, sanoo Kvarnström.

Keskustelualoitteessa esitetään, että eduskunta käy keskustelun siitä, miten maassamme voidaan parhaiten luoda edellytykset turvallisille synnytyksille ja mikä on lainsäätäjän ja valtion talousarvion rooli tässä. Kvarnström toivoo, että puhemies ja puhemiesneuvosto hyväksyisivät aloitteen.

- Kaiken kaikkiaan kyseessä on kaikkein tärkein asia jokaisen ihmisen elämässä eli syntymä. Kyse on myös siitä, että perheen perustamista haluavien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi, sanoo Kvarnström.