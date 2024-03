Maailman parhaat salibandypelaajat lokakuussa Raumalle - "Kaupunki todella osoitti halunsa järjestää EFT-turnaus"

SalBa räjäytti Inssi-Divarin yleisöennätyksen vuoden 2024 alussa, kun paikallisderby SalBa-Karhut houkutteli jäähalliin yli 3 000 katsojaa. Rauman salibandyhuuma huipentuu lokakuussa EFT-turnaukseen, jossa salibandyn huippumaat kohtaavat toisensa.

– SalBa järjesti tammikuussa ennennäkemättömän jäähalliottelun ja osoitti, että myös salibandy kiinnostaa kiekkohulluina tunnettuja raumalaisia. Kilpailuttamisessa huomioitiin myös aktiivisuus sekä se, missä turnauksesta saadaan kiinnostava ja taloudellisesti kannattava. Rauman kaupunki todella osoitti halunsa ja kiinnostuksensa järjestää tapahtuma, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kommentoi.

EFT-turnaus järjestetään 18.-20. lokakuuta 2024 kahden kaupungin yhteistyönä, kun turnaus alkaa perjantaina Turun Kupittaalla jatkuen lauantaina ja sunnuntaina Rauman Kivikylän Areenalla sekä Karin Kampuksella. Viikonlopun aikana pelataan yhteensä 12 maaottelua kahdeksan joukkueen kesken.

Mielenkiintoisen lisän tapahtumaan tuo se, että lauantai-iltana Rauman jäähallissa pelataan EFT-turnauksen ohessa SalBan Inssi-Divari-ottelu.

– Tämä on hieno juttu. Salibandy on hurjan suosittu laji ja kiinnostaa varsinkin nuoria harrastajia. EFT-turnaus sopii tässä kohtaa Raumalle mainiosti! Meidän uusi tapahtuma-areenamme Karin Kampus valmistuu sopivasti tänä keväänä. Syksyllä pelattava turnaus on hieno tapa juhlistaa Kampuksen käyttöönottoa, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela kommentoi.

Poikela kehuu kaupungin omaa seuraa, SalBaa. Hän on vakuuttunut, ettei tapahtuma olisi koskaan tullut Raumalle ilman seuran aktiivisuutta ja hienoa jäähallitapahtumaa.

– Todella mahtavaa saada maailman parhaita pelaajia tänne Raumalle. Se on omille nuorille iso juttu. Moni pääsee tapaamaan idoleitaan. Tapahtuma herättää varmasti paljon huomiota ja kerää runsaasti katsojia lähialueilta ja kauempaakin. Kaupunkia tämä kiinnosti senkin takia, että hankkeesta saadaan hieno tapahtuma SalBan, paikallisten toimijoiden ja talkooväen tuella, Poikela sanoo.

Tapahtuma on monin tavoin poikkeuksellinen tapaus Raumalla – jopa koko satakuntalaisessa urheiluhistoriassa. Kaupunkiin saapuu ensimmäistä kertaa vastaavan kokoluokan kansainvälinen huipputurnaus, jossa on mukana maailman absoluuttisesti parhaita pelaajia.

Merkityksellisyys näkyy myös jo nyt tehdyssä Salibandyliiton linjauksessa, joka huomioi tapahtuman länsirannikon pelikalenterissa. Lähialueiden salibandyjoukkueilla ei ole tuolloin omia tuolloin omia sarjapelejä, joten kaikilla on mahdollisuus päästä nauttimaan turnauksesta paikan päälle.

EFT järjestetään yhteistyössä SalBan, Rauman kaupungin, Turun kaupungin ja Salibandyliiton kanssa. Myös Länsi-Suomen Osuuspankki on vahvasti mukana tapahtumassa ja tukemassa satakuntalaista salibandyä.

– En olisi osannut vielä viisi vuotta sitten edes ajatella, että Raumalla pelataan salibandyn maaotteluita. Varmasti tammikuun jäähalliottelulla, katsojaennätyksellä ja onnistuneella tapahtumalla oli painoarvoa siihen, miksi Rauma nähtiin potentiaalisena EFT-turnauskaupunkina, kertoo SalBan toiminnanjohtaja Joni Rokosa.

– SalBa tulee hoitamaan oman osuutensa tapahtuman järjestämisessä, ja toivottavasti saamme alueen muitakin seuroja aktiivisesti mukaan tekemään tapahtumasta entistä paremman, Rokosa jatkaa.

Turnausviikonlopulla on tärkeä rooli myös tulevien arvokisojen näkökulmasta. Miesten maajoukkueelle lokakuun maaottelut ovat tärkeä kenraaliharjoitus ennen joulukuussa pelattavia Malmön MM-kisoja. U19-miehillä tähtäin on kevään 2025 Sveitsin MM-kisoissa.

– Turnauksessa haetaan ennakkoasetelmia miesten Ruotsin MM-kisoihin. Tapahtuma on kiinnostava senkin takia, että miesten EFT-turnaus on pelattu Suomessa viimeksi ennen koronaa. Nyt nähdään päävalmentaja Esa Jussilan ensimmäinen turnaus kotiyleisön edessä, mikä yhdessä tulevien MM-kisojen kanssa tuo varmasti ylimääräistä latausta peliin, summaa toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.