Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 21.3.2024

Mustapuron töiden vaikutukset selvitetään huolella 21.3.2024 16:32:51 EET | Tiedote

Mustapuron alueella on tehty hiljattain alueen normaaliin kunnossapitoon liittyviä töitä. Helsingin Sanomat nosti tänään esille Mustapuron varrella tapahtuneet oksiston ja uomaan kaatuneiden puidenrunkojen poistot ja niiden mahdolliset vaikutukset uhanalaisen kuningaskalastajan talvehtimiseen. Kaupungin tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Uhanalaisten lajien suojeleminen on kaupungille tärkeä arvo.