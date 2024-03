Eekoo jakaa omistajilleen ylijäämänpalautusta yli 3 miljoonaa euroa

Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajisto päätti kevätkokouksessaan 20.3.2024 jakaa ylijäämänpalautusta tilikauden 2023 tuloksesta. Ylijäämänpalautusta maksetaan Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimipaikoista vuoden 2023 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä 1,25 %. Eekoon asiakasomistajille palautuu ylijäämänpalautuksena yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.

Ylijäämänpalautus maksetaan S-Tileille 10.5.2024 niille asiakasomistajille, joiden asiakasomistajuus on ollut voimassa Etelä-Karjalan Osuuskaupassa tilikauden 2023 viimeisenä päivänä ja joiden asiakasomistajuus maksuhetkellä jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa. Ellei asiakasomistajan osuusmaksu ole vielä kokonaan maksettu, ohjataan maksettava ylijäämäpalautus osuusmaksuun, kunnes se on kokonaan maksettu. Jos asiakasomistaja on ohjannut ostoksista kertyvän Bonuksen S-Pankin rahastoon, myös ylijäämänpalautus maksetaan rahastoon.

Ylijäämänpalautuksen maksamisesta päätetään osuuskaupan edustajistossa vuosittain. Päätös tehdään osuuskaupan hallituksen esityksen pohjalta.

- Eekoon toiminta-ajatus on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajille vastuullisesti. Keskittämällä ostokset Eekoon toimipaikkoihin asiakasomistajat saavat mm. edullisimman ostoskorin, Bonuksen, maksutapaedun ja tänä keväänä jälleen ylijäämänpalautuksen, iloitsee Eekoon toimitusjohtaja Juha Riikola.