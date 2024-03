Skarpängsvägenin tien rakentaminen Närpiössä

Kevättulvaan varaudutaan laskemalla tekojärvien vedenpinnat tavanomaista alemmaksi (Pohjalaismaakunnat) 21.3.2024 15:00:00 EET | Tiedote

Lunta on pohjalaismaakunnissa tänä keväänä tavanomaista enemmän, joten aineksia suurempaankin kevättulvaan on olemassa. Tämän hetken ennusteiden mukaan tulvahuiput sijoittuvat huhtikuun puolivälin molemmin puolin, mutta tulevat lämpötilat ja sademäärät vaikuttavat oleellisesti tulvan ajankohtaan, sulamisnopeuteen ja tuleviin tulvavirtaamiin. Kevättulvasta on tämän hetken ennusteiden mukaan tulossa keskimääräinen.