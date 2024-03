Lahdentien jättitölkki vaihtuu – tiesitkö paljonko juomaa mahtuisi maamerkin sisälle?

Jättitölkin historia

Jättitölkki pystytettiin alkujaan vuonna 2005 Lahdentien varrelle Keravan panimon KOFF-oluen väreihin, ja se pysyikin punaisena vuoden 2014 loppuun. Vuonna 2015 voimaan tullut uusi alkoholimainontaa rajoittanut laki ei enää sallinut ulkomainontaa alkoholibrändeille. Jättitölkki muutettiin toisen Sinebrychoffin ikonisen brändin, Battery-energiajuoman, perusväriin eli mustaan.

Viisi vuotta myöhemmin vuonna 2020 tehtiin seuraava muutos, kun Battery-jättitölkin korvasi kovassa nosteessa ollut alkoholiton olut Crisp, jonka sininen tölkki on ehtinyt myös tulla tutuksi autoilijoille.

Battery Remix 24 tuo aamuauringon Lahdentielle

Maaliskuussa 2024 Sinebrychoffin jättitölkki muutetaan Battery-brändin uutuuden väreihin. Battery Remix 24 on hedelmäinen energiajuoma, jonka tölkkidesignin musta ja voimakas oranssi ovat näyttäviä aamuauringon tai iltaruskon säteissä - niin juomatölkkinä kädessä kuin Lahdentietä jättitölkin ohi ajaessa. Jättitölkissä ei ole kirkkaita välkkyviä valoja tai muita autoilijoita häiritseviä elementtejä, tuttuun tapaan se on kuitenkin valaistu. Jättitölkin Sinebrychoffille toteuttaa PunaMusta Coloro Oy, joka on ollut mukana myös edellisissä muutoksissa.

”Olemme todella ylpeitä Battery-brändistämme ja siitä, että se on lanseerauksestaan vuonna 1997 asti pysynyt suomalaisten suosikkina. Battery Remix -makujen suosio on ollut jopa odotuksiamme suurempi, edellinen maku Remix 22 on historiamme pidetyimpiä, ja kuluttajat saivat toivottua sen kausimausta vakiovalikoimaamme. Jättitölkin uudistuksella halusimme tuoda vähän uutta väriä maisemaamme autoilijoille ja samalla tietysti viestiä tästä uutuudestamme”, kertoo Sinebrychoffin vesistä, energia- ja virvoitusjuomista vastaava markkinointijohtaja Mikko Tuovio.

Battery Remix 24 on jatkoa suositulle Battery Remix 22 -energiajuomalle ja myös Remix 24 on kehitetty yhteistyössä muusikko Isac Elliotin kanssa.

”On ollut erittäin nättiä päästä taas mukaan kehittelemään uutta juomaa yhdessä Batteryn loistavan tiimin kanssa. Olen saanut käyttää runsaasti omaa luovuuttani myös musiikin ulkopuolella ja laittanut paljon aikaa ja ajatustani uuden Remix 24 -juoman suunnitteluun. Toivon, että jengi diggaa tästäkin juomasta yhtä paljon kuin edellisestä”, sanoo Isac Elliot.

Paljonko juomaa mahtuisi jättitölkkiin?

Moni autoilija on miettinyt Lahdentietä ajaessaan, että kuinka paljon juomaa tölkkiin mahtuisi? Tölkki on suurempi, kuin mitä ohiajaessa ehtii tajuamaan; 14 metrin korkeuteen nouseva tölkki on tilavuudeltaan samaa mittaluokkaa kuin Sinebrychoffin panimon käymistankit, 390 000 litraa. Jättitölkkiin menisi siis helposti miljoona pikkutölkkiä Batteryä.