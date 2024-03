Aluehallituksessa 26.3. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut 25.3.2024 - neuvotteluissa käsitellään muun muassa palvelurakenteen ja -verkon uudistamista 20.3.2024 09:23:40 EET | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut maanantaina 25.3.2024. Neuvottelut liittyvät palvelurakenteen ja palveluverkon uudistamistarpeeseen, työn ja toiminnan uudelleenorganisointiin sekä näihin liittyen palvelussuhteiden muutostarpeisiin. Palvelurakennetta ja palveluverkkoa uudistetaan aluehallituksen kokouksessaan 12.12.2023 tekemän päätöksen mukaisesti kohti alueellista mallia, jossa palveluita tuotetaan seitsemässä sote-keskuksessa. Työnantaja on kutsunut neuvotteluihin ammattijärjestöjen neuvottelijat. Yt-neuvotteluiden ennakoidaan tässä vaiheessa kestävän vähintään kuusi viikkoa. Yt-neuvotteluissa ei ole näköpiirissä henkilöstön vähennystarpeita taloudellisista ja tuotannollisista syistä. - Nyt alkavat yt-neuvottelut ovat osa hyvinvointialueen palvelurakenteen ja -verkon uudistamisprosessia. Tässä vaiheessa päätöksiä ei ole vielä tehty. On tärkeää, että henkilöstön edustajilla on neuvotteluissa vaikutusmahdollisuus siihen, minkälaista uu