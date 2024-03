Metsäteollisuuden Pulp & Beyond 2024 on tehokas kohtamispaikka

METSÄTEOLLISUUDEN PULP & BEYOND 2024 ON TEHOKAS KOHTAAMISPAIKKA





Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita ovat ABB, Andritz, Banmark, Endress+Hauser, Honeywell, Kemira, Mamec, Metsä, Nalco Finland, Nouryon, Raumaster Group, Runtech Systems, Solenis, Sulzer, UPM-Kymmene ja Valmet Technologies. Pulp & Beyond 2024 -näyttelyyn on ilmoittautunut lähes 200 yritystä, joista yli puolet tulee ulkomailta. Uusi puu -osastolla esitellään tänäkin vuonna start-up-yritysten innovaatioita.

”Uusi konsepti on otettu erittäin hyvin vastaan erityisesti ulkomailta tulleiden yritysten osalta. Helppoutta ja vastuullisuutta arvostetaan paljon. Tapaamisia on helppo sopia ja kaikki tämä tuo selkeää ajansäästöä”, kertoo tapahtumasta vastaava Anssi Rajala Helsingin Messukeskuksesta. ”Kansainvälisiä yrityksiä tulee tapahtumaan kaikkialta maailmasta, 19 eri maasta mm. Intiasta, Iso-Britanniasta, Itävallasta, Kiinasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, ja Yhdysvalloista. Tapahtuma on vahvasti kansainvälinen ja siellä on mahdollista verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa.”

Huippupuhujia ja -keskusteluja



Näyttelyn lisäksi tapahtuma tarjoaa ohjelmaa kahdella lavalla. Päälavalla on huippupuhujia ja -paneelikeskusteluja. Pulp & Beyond 2024 nostaa esille ilmastonmuutosta, vihreää siirtymää sekä metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiä. Tapahtumassa kuullaan lisäksi puheenvuoroja maailmantaloudesta ja -politiikasta sekä innovaatioiden merkityksestä. Speaker’s Cornerissa kuullaan tapahtumakumppaneiden esityksiä. Kaikki ohjelmat ovat englanniksi.



Main Stage keskiviikkona 10.4.2024

klo 10 Climate change, and sources and sinks behind it

Keynote on global responsibility: Petteri Taalas, Head of The Finnish Meteorological Institute

klo 11 Panel/dialogue: Towards carbon zero pulp & paper industry

The Role of Wood in a Renewable Carbon Economy: Michael Carus, Founder nova-institute and Executive Manager of the Renewable Carbon Initiative

Why Carbon Zero?: Petri Vasara, Dr. Tech., Vice President, AFRY

klo 13 Keynote: Role of EU-policies in global responsibility: Paula Lehtomäki, CEO, Finnish Forest Industries Federation

klo 15 Panel: Green transition from policymakers' and investors' point of view

Petri Sarvamaa, Member of the European Parliament (MEP), Sirpa Pietikäinen Member of the European Parliament (MEP), Jori Ringman, Director General, Cepi, Rainer Häggblom, Chairman, Häggblom & Partners Ltd, parent company of Vision Hunters Ltd. & Board Member, United Bankers Ltd.



Main Stage torstaina 11.4.2024

klo 10 Keynote: Prospects on global economy, Risto E.J. Penttilä, CEO, Nordic West Office

klo 11 World Bioeconomy Forum WBF Roundtable session: Bioproducts as investments - Drivers and obstacles.

Keynote: Dirk Carrez, Executive Director, Bio-based Industries Consortium

Panel (moderated by Ludo Diels): Christian Orglmeister, Executive Director for New Bio-businesses, Strategy, Digital Tech, Suzano, Bernardita Araya, Head of CMPC Ventures, Petri Hakanen, CTO, UPM, Peep Pitk, CDO (Chief Development Officer), OÜ Fibenol

klo 13 Keynote: Driving responsibility and sustainable company growth with innovations – Case: MM Alaska Barrier Grease,

Michael Strobl, Director Innovation, Product Development & Technical Services, MM BOARD & PAPER GmbH

klo 14.30 Panel: Going beyond the boundaries: what are the next chapters for forest industry?

Per Tomani, Director Business Development, Biorefinery & Energy, RISE Research Institutes of Sweden, Åsa Ek, SVP, Head of Innovations, Stora Enso, Kristiina Kruus, Dean, D.Sc. (Tech), Aalto University, School of Chemical Engineering, Johan Engström, CTO, Andritz



Tutustu koko ohjelmaan: https://pulpandbeyond.messukeskus.com/programme/ - myös Pulp & Beyod 2024 Conferencen 9.4. ohjelma



Poikkeuksellinen konsepti



Poiketen kaikista Helsingin Messukeskuksen järjestämistä muista tapahtumista, uusi konsepti tarjoaa neljä erilaista avaimet käteen -osallistumispakettia, jotka tarjoavat kaiken osallistumiseen tarvittavan. Uusi tapahtumakonsepti keskittyy helppouteen, ajansäästöön, vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen. Osaston rakenteet on valmistettu kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista. Järjestäjän hoitaessa kaikki käytännön asiat, tapahtumakumppanit voivat keskittyä täysin verkostoitumiseen ja liiketoimintaan. Vastuullisuudella on keskeinen rooli myös muun muassa ruokailussa ja matkustamisessa.



Osallistujilla on mahdollisuus korvata matkustamisen päästöt ja tapahtumassa on tarjolla vain vastuullisesti tuotettua ruokaa. Alan ammattilaisille tapahtuma tarjoaa verkostoitumista ja oppimista. Suurta roolia näyttelee kohtaamistyökalu, jonka kautta sekä näytteilleasettajat että kävijät voivat sopia tapaamisia etukäteen messuille, joko kohtaamispisteisiin tai osastoille.

Kohtaamistiloja, etätyöalueita ja kokouspisteitä



Tapahtuma-alue on suunniteltu viihtyisäksi ja siellä on useita tiloja, joissa voi hetkeksi siirtyä omien töiden pariin tai palavereihin. Alueella on myös ruokarekkoja ja useita ravintoloita ja viihtyisiä kahviloita. Tapahtuma on täynnä monenlaisia aktiivisia kohtaamisia – keskusteluja, foorumeita, tapaamisia ja verkostoitumista. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös iltaohjelmaa.

Pulp & Beyond järjestetään ensimmäisen kerran 10. – 11.4.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumaan voi rekisteröityä veloituksetta: www.pulpandbeyond.com

Pulp & Beyond 2024 Conference (450 e + VAT) järjestetään 9.4.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pulp & Beyond 2024 Conferencen ja johtavan kansainvälisen metsäteollisuuden Pulp & Beyond 2024 -tapahtuman (kävijöille veloitukseton) 10. – 11.4.2024 Messukeskuksessa yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n (PI) kanssa. Pulp & Beyond 2024 ekskursio Jyväskylään (250 e + VAT) järjestetään 11. - 12.4.2024. Samaan aikaan 10. – 11.4.2024 Messukeskuksessa on ChemBio Finland 2024 ja Helsinki Chemicals Forum 2024.



#pulpandbeyond www.pulpandbeyond.com



Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Teija Armanto, +358 50 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Liiketoimintapäällikkö Marcus Bergström, +358 44 562 4524, marcus.bergstrom@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi , Puunjalostusinsinöörit ry PI