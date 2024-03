Mediakutsu: Taru Sormusten herrasta -lukuharjoitus ja pressiaamiainen 3.4. klo 10.30 alkaen

Aloitamme aamiaisella klo 10.30 alakahviossa, josta siirrymme katsomoon klo 11.00 alkaviin harjoituksiin. Paikalla harjoituksissa on näyttelijöiden lisäksi koko taiteellinen suunnitteluryhmä sekä teatterin tekninen henkilöstö.

Median edustajilla on mahdollisuus seurata harjoituksia niin pitkään tai lyhyesti kuin omaan aikatauluun sopii. Harjoitukset päättyvät klo 15.00. Aamiaisella ja tauoilla on mahdollisuus haastatella tekijöitä.

Näytelmää harjoitellaan toukokuun lopulle harjoitustiloissa ympäri kaupunkia. Syksyn harjoituskausi Tampere-talossa käynnistyy elokuun alussa. Suurtuotanto Taru Sormusten herrasta™ saa ensi-iltansa 23.8. Tampere-talon Isossa salissa.

Lämpimästi tervetuloa!

Mikko Kanninen

ohjaaja, teatterinjohtaja

Ilmoittautumiset 2.4.2024 mennessä:

https://www.lyyti.fi/questions/27ba7eb757

Taru Sormusten herrasta™ perustuu J. R. R. Tolkienin teokseen The Lord of the Rings™, jonka oikeudet on lisensoinut Middle-earth Enterprises. Teoksen esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner.

Taiteellinen työryhmä

Alkuperäisteos J. R. R. Tolkien

Suomennos ja näytelmän hahmojen nimet Kersti Juva

Sovitus Sami Keski-Vähälä

Ohjaus Mikko Kanninen

Sävellys Tuomas Kantelinen

Musiikin toteutus Tampere Filharmonia

Kapellimestari Jonas Rannila

Lavastussuunnittelu Marjatta Kuivasto

Pukusuunnittelu Pirjo Liiri-Majava

Kampausten ja maskien suunnittelu Jonna Lindström

Valo- ja videosuunnittelu Joonas Tikkanen

Äänisuunnittelu Hannu Hauta-aho

Sirkuskoreografi Taina Kopra

Stuntkoordinaattori Jouni Kivimäki

Apulaisohjaaja Jaakko Lenni-Taattola

Tuottajat Mari Posti, Aili Viitanen, Suvi Leinonen

Rooleissa

Frodo Ella Mettänen

Aragorn Antti Reini

Gandalf Ville Majamaa

Klonkku, portinvartija Risto Korhonen

Saruman, Boromir Tommi Raitolehto

Legolas Lasse Viitamäki

Sam Antti Tiensuu

Pippin Annuska Hannula

Merri Elisa Piispanen

Bilbo Reppuli, Shagrat Eeva Hakulinen

Faramir, Voivalvatti, Haldir Ville Mikkonen

Arwen, Gorbag Henna Tanskanen

Elrond, Denethor, Kärmekieli Arttu Ratinen

Galadriel, Sauronin suu Arttu Soilumo

Gimli Elina Rintala

Puuparta (ääni) Esko Roine

Örkkejä, enttejä, haltioita, nazgûleita, juhlavieraita (Sorin Sirkus) Iitu Kivimäki, Sampo Suihkonen, Saana Leppänen, Heikki Järvinen, Aleksi Niittyvuopio

The Lord of the Rings™ and the characters, items, events, and places therein are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Tampere Theatre and Tampere Hall. All rights reserved. Represented by Nordic Drama Corner.