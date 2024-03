Kohtaa ja kohtele hellästi sisäistä lastasi

Katja Frange muistuttaa, että jokaisen ihmisen sisällä elää yhä ja aina se lapsi, joka hän on ollut: kaikki lapsena eletyt tunteet, kokemukset ja elämykset vaikuttavat meissä sisäisen lapsemme kautta. Sisäinen lapsi voi kantaa tunnehaavoja ja traumoja, kuten myös kokemiaan ilon ja onnen hetkiä. Kohtaamalla sisäisen lapsemme, meidän on mahdollista toipua haavoistamme ja vapautua elämään elämäämme elinvoimaisesti ja rauhallisin mielin.

“Lapsuudessa opittujen epäterveiden rakenteiden sekä vääristyneiden mallien ja mekanismien muuttuessa ihminen voi elää yhä tietoisemmin ja tehdä tietoisempia valintoja. Silloin myös sisäisen lapsen voimavarat ja elämää eteenpäin vievät puolet saavat enemmän tilaa”, kertoo Frange ja muistuttaa: “Sisäisen lapsen kanssa työskentely on ennen kaikkea opettelemista rakastamaan itseään.”

Frange on luonut Sisäinen lapsi -voimakortit auttaakseen meitä löytämään ja kohtaamaan sisäisen lapsemme. Voimakortit sisältävät 44 teemaa, jotka helpottavat yhteyden luomista. Teemoja ovat muun muassa tarpeet, rajat, yhteys, luovuus, leikki, tunteet ja sisäinen turva. Opaskirja neuvoo korttien käytössä ja antaa lisää tietoa aiheesta. Korttien tarkoitus on auttaa meitä hyväksymään itsemme ja kannustaa eheään elämään.

Sisäinen lapsi -voimakortit ilmestyivät kirjakauppoihin viikolla 11.

Katja Frange on kirjailija, henkinen valmentaja ja taiteilija. Katja tunnetaan työnsä ja teostensa kautta erityisesti intuitiivisen elämän ja feminiinin viisauden puolestapuhujana. Hän on elämän sanoittaja, joka ammentaa voimaa luonnosta, luovuudesta, ihmisyydestä ja elämän suuresta mysteeristä. Häneltä ovat ilmestyneet aiemmin muun muassa kirjat Intuitiolla – Kuuletko sisäisen viisautesi? (2019) ja Kuunsilta – Feminiinisen tietoisuuden matka (2018) sekä Intuitio-kortit (2017) ja Ilon kortit (2022)

www.katjafrange.com

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.