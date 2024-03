Paula Havasteen historiallinen romaani Luode saa pohtimaan sodan hintaa sekä sotilaan motiiveja ja moraalia

Sule karkaa naapurikylälle juhannusta viettämään ja kohtaa suviyössä Annan. Lemmenhetkellä on hintansa, ja Sule joutuu tilille tapahtumista. Annan unelmissa on perhe ja tupa, Sule haaveilee seikkailuista soturina. Heillä molemmilla on kyky nähdä toistensa tulevia, mutta sitä kumpikaan ei osaa aavistaa, mitä vuodet tuovat tullessaan. Toteutuvatko Sulen ja Annan unelmat, kun hetken mielijohde tempaisee rakkaudenkarkulaisen keskiaikaisen Suomen halki Riikaan hakkapeliittojen sotatantereille?

Kirjailija, FT Paula Havasteen tavaramerkiksi on muodostunut huolella tehty taustatyö entisaikojen ihmisten elämästä.

“Oli hienoa perehtyä 1600-luvun alun sotilaan maailmaan, sillä faktojen löytäminen oli työlästä mutta myös hurmaavaa. Kirjailijana saan uppoutua etsimään selitystä sille, kuinka tuhat ratsukkoa saatiin vuolaan Väinäjoen yli, miten sotilaat värvättiin tai millä värjättiin villasukkien koristeraidat. Otan innostavana haasteena historiallisten romaanien yksityiskohtien todenperäisyyden, joten tätä teosta varten tutkin museoita, historiantutkimusta ja arkistoja niin Riiassa kuin Suomessakin”, Havaste kertoo.

Paula Havaste (s. 1962) on kirjoittanut suosittuja historiallisia romaaneja, tietokirjoja, runoja ja lastenkirjoja. Hän työskentelee Heurekassa.

Paula Havaste: Luode

420 sivua

Ilmestyy 22.3.

Äänikirja ilmestyy 12.4., lukija Jussi Lehtonen